مارادونا سليم

دوليه

قال محامي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا على تويتر أول من امس ان نتيجة فحص كوفيد-19 الذي خضع له اللاعب الأرجنتيني السابق جاءت سلبية، لتتبدد بذلك المخاوف حول اصابته بفيروس كورونا بعد أن عانق زميلا اكتشف لاحقا اصابته بالفيروس. وخضع الرجل الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 للاختبار بعد مخالطته يوم الجمعة الماضي لفاكوندو كونتين وهو لاعب تأكد اصابته بالفيروس بعد أقل من يوم واحد.

وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا على تويتر «نتيجة الفحص الذي خضع له دييغو مارادونا جاءت سلبية لكوفيد-19. أشكر كل الأرجنتينيين على اهتمامهم. حافظوا على سلامتكم لأن الفيروس ما زال موجودا بيننا».

ويدرب مارادونا حاليا خيمناسيا ئي ايسغريما، وهو ناد ينافس في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني ويتخذ من مدينة لابلاتا مقرا له. وواجه مارادونا البالغ من العمر 59 عاما سلسلة من المتاعب الصحية في السنوات الأخيرة وما زال يعاني من زيادة الوزن.

