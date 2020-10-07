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دوليه

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غزال في بشيكتاش


ضم فريق بشيكتاش التركي الجناح الجزائري الدولي رشيد غزال على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد قادماً من ليستر سيتي الانكليزي. وجاء الاعلان عن انتقال غزال الى العملاق التركي بعد أن اجتاز بنجاح الفحص الطبي وأتم اجراءات انتقاله بشكل رسمي. وخاض الجناح الجزائري تجربة احترافية غير ناجحة مع فريق «الثعالب» الانكليزي الذي انتقل اليه من موناكو عام 2018 اذ لعب له 19 مباراة فقط بمجموع دقائق بلغ 733 دقيقة، وسجل هدفاً وحيداً قبل أن يعار الى فيورنتينا الموسم الماضي ويخوض معه 19 مباراة أيضاً.
ويبلغ غزال من العمر 28 عاماً وخاض 16 مباراة مع المنتخب الجزائري سجل خلالها هدف وحيد.


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