الإعلان عن مستضيفة «آسياد 2030»  في مسقط 16 ديسمبر المقبل

دوليه

أعلن المجلس الاولمبي الآسيوي اول من امس أنه تسلم رسميا ملفي الرياض والدوحة عاصمتي السعودية وقطر على التوالي لاستضافة دورة الالعاب الاسيوية الحادية والعشرين في 2030.

وجاء في بيان للمجلس الاولمبي الآسيوي: «يسر المجلس الاولمبي الاسيوي أن يعلن، أنه مع نهاية فترة تقديم الطلبات في الرابع من أكتوبر 2020، فإنه تلقى رسميا ملفي مدينتي الدوحة القطرية والرياض السعودية، لاستضافة دورة الالعاب الاسيوية الحادية والعشرين في 2030».

وتابع البيان: «ان لجنة التقييم في المجلس الاولمبي الاسيوي، برئاسة وي جيزهونغ نائب رئيس المجلس الفخري مدى الحياة، ستزور المدينتين المرشحتين في الاسبوع الثالث من أكتوبر لتقييم الملفين». وأضاف: «سيعلن عن اسم المدينة التي ستستضيف دورة الالعاب الاسيوية الحادية والعشرين عام 2030 في الاجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للمجلس المقرر في العاصمة العمانية مسقط في السادس عشر من ديسمبر 2020». وتقام دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغزهو بالصين من 10 الى 25 سبتمبر 2022، والنسخة التي تليها في أيتشي-ناغويا باليابان عام 2026. وختم البيان: «ان المجلس الاولمبي الاسيوي يتمنى التوفيق للمدينتين».

