«جسور» يفتح باب التسجيل في برامج «إدارة الرياضة»

دوليه

فتح معهد جسور، برنامج الارث في اللجنة العليا للمشاريع والارث، باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برامجه الرائدة للدبلوم المهني في ادارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى، والتي تستقبل المشاركين في شهر فبراير المقبل.

وتجمع برامج الدبلوم المهني، التي تُقدم بالتعاون مع كلية بوكوني للادارة المرموقة، بين أفضل الممارسات في عالمي الرياضة والأعمال والدراسة الأكاديمية المتعمقة، بهدف تطوير خبرات ومهارات المتخصصين العاملين في هذه القطاعات، ليتمكنوا من الاسهام في تنظيم نسخة مبهرة من بطولة كأس العالم في قطر عام 2022 وغيرها من الفعاليات الكبرى. وجرى تصميم برامج المعهد، التي تُقدم للدارسين في ست وحدات تمتد كل منها لأسبوع على مدى العام الدراسي، بهدف تعزيز معرفة ومهارات المتخصصين الشباب الطامحين الى متابعة مسيرة مهنية في مجالي ادارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى، أو المهنيين المخضرمين الراغبين في الارتقاء بمسيراتهم المهنية. وتقدم جميع المحاضرات والأنشطة باللغة الانكليزية، مرفقة بترجمة فورية الى اللغة العربية.

وفي ضوء التطورات التي فرضتها أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ يلتزم معهد جسور بمواصلة تقديم البرامج عبر الانترنت، بما يحافظ على استمرارية مسيرة التعلّم للمشاركين، وبناء القدرات البشرية في قطاعيّ ادارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى من خلال البرامج والأنشطة التعليمية التي يُنظمها المعهد بالتعاون مع كلية بوكوني للادارة.

وفي تصريح لها حول فتح باب التسجيل في برامج المعهد؛ قالت عفراء النعيمي، المدير التنفيذي لمعهد جسور: «يواصل معهد جسور مسيرته مع اقتراب موعد انطلاق الدراسة للدفعة الجديدة من برامج الدبلوم المهني في ادارة الرياضة وتنظيم الفعاليات. وأتطلع مع زملائي للترحيب قريباً بالدارسين الجديد في برامجنا من قطر وخارجها. ومع دخولنا العام الخامس من برامج الدبلوم المهني، فاننا سنواصل التعاون عن كثب مع كلية بوكوني للادارة، لتقديم برامج فريدة من نوعها، من شأنها تهيئة المشاركين لتحقيق النجاح المنشود على الصعيد المهني».

وكان معهد جسور نجح في الانتقال الى نظام التعليم عبر الانترنت في وقت سابق من العام الحالي، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين؛ قدم المعهد ثلاث وحدات، امتدت كل منها على مدى أسبوع، ودمجت بين الصفوف الافتراضية والعمل الجماعي باستخدام تطبيق «زوم»، والنقاشات الصفية، ودراسات الحالة، ومحاضرات المتحدثين الضيوف. وأكدت آراء المشاركين، من خلال الاستبيانات التي أجراها المعهد، على التفوق النوعي لتجربة التعليم عن بُعد، ورضا الدارسين عن محتوى البرامج، وطرق تدريسها، وأداء أعضاء هيئة التدريس، والمتحدثين الضيوف.

