الاخيرة

واعزانا والحزن يوم استباح

أصبحت الاوطان جزءاً من الكويت

يا أنين قلوبنا والدمع طاح

وضاقت الدنيا مع الكون البهيت

فقد نور للتسامح والصلاح

يرحمه ربي صداها بكل بيت

كم صباح لاح من كف الصباح

والأمل والخير به يصحى ويبيت

تظهر انسانيته بصبر وكفاح

في سبيل الحق وارضاء المقيت

قدم الأفضال بأفعال الرجاح

أجودي بالعطا.. وللطيب ظيت

للسلام يطير ساعي ولا استراح

يدحر الفتنة وكل شر مميت

يا الأمير الخالد الغالي صباح

باقي في قلوبنا وان رحت جيت

ياخوي زايد نعم يا أهل الفلاح

ياعسى الفردوس مثواكم دعيت

ويا شعب الكويت نواف الرباح

الله يصونه لكم عز وصيت

والمسيرة مستمرة في نجاح

الإمارات الحبيبة والكويت

بقلم : سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي

رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام