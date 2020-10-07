«نوبل» الفيزياء لثلاثة خبراء في «الثقوب السوداء»

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توجّت جائزة نوبل للفيزياء التي اعلنت، امس، رواداً ثلاثة في مجال البحوث المتعلقة بـ«الثقوب السوداء»، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الافلات منها، هم البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأميركية اندريا غيز.

وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه ان «تَشَكُّل ثقباً اسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة»، في حين ان غنزل وغيز كوفئا «لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا»، على ما اعلنت لجنة التحكيم خلال اعلانها اسماء الفائزين في ستوكهولم.

وقال ديفيد هافيلاند رئيس لجنة نوبل للفيزياء لدى اعلانه الجائزة «اكتشافات الفائزين بالجائزة هذا العام مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة».

وتتكون الجائزة المرموقة من ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، ويرجع الفضل فيها لوصية تركها منذ 124 عاماً مبتكر الجائزة، المخترع السويدي الفريد نوبل. وتمت زيادة مبلغ الجائزة أخيرا لتتلائم مع التضخم.

ومن الشائع للعديد من العلماء الذين عملوا في المجالات ذات الصلة ان يتقاسموا الجائزة.

ومنحت لجنة نوبل، يوم الاثنين، جائزة علم وظائف الأعضاء والطب للأميركيين هارفي جيه التر، وتشارلز ام رايس، والعالم البريطاني المولد مايكل هوتون لاكتشافهم فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وتمنح نوبل جوائز اخرى في الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.

