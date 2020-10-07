سياسة الحزم والإغلاق

الاخيرة

ستشهد الايام الاولى لعهد سمو الشيخ نواف الأحمد تسكير واغلاق كثير من الملفات واولها اختيار سمو ولي العهد الذي سيلعب على الارجح دوراً مؤثرا في ادارة البلد داعما ومساعداً اخاه سمو امير البلاد.

وسيغلق بحزم وعزم كذلك ملف الخلافات الضارة والمعلنة بين بعض افراد الاسرة الحاكمة والتي عصفت بالكويت ولن يعد مقبولاً استمرار تأثير تلك الخلافات على المسار القادم للدولة بل سيطلب ان يتحول النزاع من الاهداف الشخصية الى التنافس على الاهداف الوطنية العامة لما فيه خير البلد، وما يوحد لا ما يفرق، وما ينفع لا ما يضر كي يعوض الصح القادم الخطأ المتقادم.

ولن يقف العهد صامتاً او محايداً أمام ملفات الفساد المستشري متعدد الرؤوس والذي يصعب بوجوده تسخير جميع الطاقات ومعها طلب التضحيات من الشعب لسد العجوزات المتعاظمة بالميزانية العامة ولأن الحكومة هي الاداة التي تنفذ من خلالها رؤى وتطلعات القيادات السياسية في الارجح أن تشكل الحكومة الحلم من افضل رجال ونساء الأسرة الحاكمة وأفراد الشعب فالحمل ثقيل ولابد من اختيار الاكفاء الامناء القادرين على مواجهة التحديات غير المسبوقة القادمة.

وستمتد فلسفة وسياسة «الحزم والاغلاق» كما يأمل الناس لباقي الملفات العالقة كالتنمية والبيئة والبطالة وجودة الصحة والتعليم والاسكان وغيرها من امور.

