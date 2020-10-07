محمد بن راشد: 46 % من الشباب العربي يرغبون بالعيش في الإمارات

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أعلن نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امس، عن نتائج استطلاع الشباب العربي الذي تعده «أصداء بي سي دبليو». وقال بن راشد في سلسلة تغريدات ان احدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية اظهرت ان نصف الشباب العربي تقريبا يفكرون بالهجرة من بلدانهم. وتابع: «نقول اذا فسدت الحكومات.. خربت البلاد وقل امنها.. وتركها اهلها.. وكل مسؤول سيكون مسؤولا امام الله..القصة لا تنتهي هنا». وأوضح بن راشد في تغريداته ان الامارات هي البلد المفضل للعيش لدى 46% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة بـ33%، ثم كندا وبريطانيا وألمانيا.