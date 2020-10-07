حبيتر إلى كاظمة بصورة دائمة

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ضم نادي كاظمة المهاجم عمر حبيتر من خيطان بشكل نهائي ووقع اللاعب أول من أمس عقود انضمامه الى البرتقالي مع رئيس النادي أسعد البنوان. وظهر حبيتر بمستوى جيد في مباريات البرتقالي خصوصاً في مسابقة كأس الأمير التي غادرها الفريق من الدور نصف النهائي أمام الكويت بركلات الترجيح.

وانتقل حبيتر الى كاظمة على سبيل الاعارة لمدة موسمين في العام 2016، قبل تمديد الاعارة لمدة موسمين آخريين في 2018، فيما وقع عقد انضمامه بشكل نهائي اول من امس وذلك بعد مفاوضات طويلة بين ادارتي كاظمة وخيطان.

ووجه اللاعب رسالة شكر الى رئيس النادي، وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»: «أتقدم بالشكر الجزيل الى رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة اسعد البنوان وجميع أعضاء مجلس الادارة على تجديد الثقة والاستمرار بالنادي. .وباذن الله نكون على قدر من المسؤولية والثقة واسأل الله التوفيق للجميع».

بدوره، رحب أمين السر العام في كاظمة يوسف بوسكندر بحبيتر، ورد عليه بتغريدة في «تويتر» أيضاً: «يا هلا ومرحبا فيك عمور في ناديك وبين اخوانك اللاعبين.. تجديد الثقه فيك جاءت بسبب اخلاصك وتفانيك للنادي وعسى الله يطرح فيك البركة ويوفقك مع المجموعة. وننتظر منك المزيد».

من جانب آخر، استغنى النادي عن المهاجم النيجيري جانيو أوسيني بتوصية من مدرب الفريق الاسباني بيتو بيانكي، وذلك بعد أقل من شهر على اتمام التعاقد مع اللاعب.

ومنح الجهاز الفني الفرصة لأوسينو في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، لكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة الأمر الذي دفع المدرب الى طلب الاستغناء عنه والاستفادة من فترة تمديد تسجسل اللاعبين من أجل البحث عن محترف آخر.

على صعيد متصل، أجرى حارس مرمى البرتقالي فواز الأيوبي صباح أمس «عملية جراحية تكللت بالنجاح» حسبما ذكر الحساب الرسمي للنادي في «تويتر».

