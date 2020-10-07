خسارة «الأولمبي» أمام الشباب

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خسر المنتخب الأولمبي أمام نادي الشباب 1-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ملعب الشباب. سجل هدفي الشباب السنغالي ساهر ثوني ومواطنه اوسينو نداي، فيما سجل عبدالعزيز البشر هدف الأزرق الأولمبي.

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب الأولمبي في ضيافة النادي العربي لكن الاعلان عن اصابة لاعبه الليبي الهادي السنوسي بفيروس كورونا دفع ادارة المنتخب الى الغاء المباراة خشية من احتمالية انتقال الفيروس الى باقي اللاعبين. وبذل الجهاز الاداري جهداً من أجل توفير المباراة البديلة أمام نادي الشباب الذي يستعد هو الآخر لمسابقة دوري الدمج التي تنطلق يوم 15 أكتوبر الحالي، ويواجه الشباب نظيره النصر في الجولة الأولى يوم 16 من الشهر ذاته.

وهي المباراة الخامسة للأولمبي الذي استأنف تدريباته قبل يومين بقيادة المدربين المساعدين محمد العزب وطارق الخليفي، في انتظار وصول المدرب الاسباني أندريس كاراسكو.

وتعادل الأولمبي مع الفحيحيل 1-1 ومع السالمية بالنتيجة ذاتها ومع خيطان 2-2، ثم فاز على اليرموك 3-2 الأسبوع الماضي قبل توقف التدريبات خلال فترة الحداد على وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. ومن المقرر أن يلعب الأزرق الأولمبي مع السالمية غداً الخميس، ومع الجهراء يوم 10 أكتوبر، ومع الساحل بعدها بيومين.

