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قرعة متوازنة في «كأس اليد»

زيد خلف
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020

سحبت أول من امس قرعة النسخة الـ 52 من بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد والتي ستقام بنظام خروج المغلوب حيث وقعت فرق الكويت حامل اللقب والسالمية والشباب والنصر وكاظمة والفحيحيل والتضامن واليرموك في المجموعة الأولى، فيمت ضمت المجموعة الثانية فرق العربي والجهراء والصليبيخات والقرين وبرقان والقادسية وخيطان والساحل. ولم يحدد الى الان موعد انطلاق البطولة.
وأقيمت البطولة في السابق 51 مرة حاز لقبها النادي العربي 10 مرات والكويت تسع مرات وكاظمة والسالمية ثماني مرات والقادسية سبع مرات في حين أحرزها خيطان أربع مرات والفحيحيل ثلاث مرات والصليبيخات مرتين.
من جانب آخر، تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى باقامة 5 مباريات تجمع التضامن مع النصر في 04:30، والشباب مع اليرموك في 06:15، والجهراء مع الصليبخات في 08:00، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد للصالات المغطاة، فيما تقام مباراتا الساحل مع القرين في 05:00، والفحيحيل مع خيطان في 06:45 على صالة الشهيد فهد الأحمد في منطقة الدعية.
من جانبه قال أمين سر الاتحاد قايد العدواني ان الاتحاد استعد جيدا للبطولة من الناحية الفنية والتنظيمية لضمان سيرها بما هو مخطط له مشيدا بدور الأندية لتعاونها مع الاتحاد لانجاحها. وأضاف العدواني أن الاتحاد سيطبق جميع الاجراءات والاشتراطات الصحية الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بغية ضمان سلامة الطاقم الفني والاداري واللاعبين.


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