ديوكوفيتش إلى ربع نهائي «فرنسا المفتوحة»

دوليه

تابع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا طريقه نحو المباراة النهائية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بفوزه على الروسي كارن كاشانوف 6-4 و6-3 و6-3 اول من امس وبلوغه ربع النهائي، في حين بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي اندري روبليف هذا الدور للمرة الاولى في مسيرتهما. ويسعى ديوكوفيتش الى احراز لقبه الثاني على ملاعب رولان غاروس والثامن عشر في البطولات الكبرى وسيلتقي في الدور التالي مع الاسباني بابلو كارينو بوستا او الالماني دانيال التماير. والفوز هو الخامس والثلاثون لديوكوفيتش منذ مطلع العام الحالي، وكانت النقطة السوداء الوحيدة في سجله استبعاده من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الشهر الماضي لتوجيهه كرة باتجاه احدى حكمات الخط. كما توج بطلا لدورتي سينسيناتي الاميركية وروما. وبات ستيفانوس تسيتسيباس أول يوناني يبلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، بتغلبه على البلغاري غريغوري ديميتروف 6-3 و7-6 (11-9) و6-2. وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها تسيتسيباس (22 عاما) الدور ربع النهائي لاحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي عندما بلغ دور الأربعة وخسر أمام الاسباني رافايل نادال. وبلغ الروسي أندري روبليف الدور ربع النهائي ايضا وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية اثر تغلبه على المجري مارتون فوتشوفيتشس 6-7 (4-7) و7-5 و6-4 و7-6 (7-3). وبلغت التشيكية بترا كفيتوفا الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ 8 اعوام بفوزها السهل على الصينية شواي زهانغ 6-2 و6-4. وكانت كفيتوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين بلغت ربع النهائي للمرة الاخيرة عام 2012 عندما خسرت امام الروسية ماريا شارابوفا التي توجت باللقب لاحقا.وسيسمح هذا الفوز لكفيتوفا بالدخول الى نادي اللاعبات العشر الاوليات في التصنيف الذي سيصدر الاثنين المقبل. وتخطت الاميركية صوفي كينان الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي خسارتها المجموعة الاولى امام الفرنسية فيونا فيرو 2-6 لتخرج فائزة 6-2 و6-1. وتلتقي كينان في الدور التالي مع الفائزة من مباراة مواطنتها دانييل كولينز والتونسية انس جابر.