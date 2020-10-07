مرتضى: سألجأ للقضاء بعد قرار «الأولمبية»

دوليه

يعتزم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللجوء للقضاء ضد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بعزله من منصبه وايقافه لمدة 4 سنوات بعد عدة شكاوى من جهات رياضية مختلفة لتوجيهه اساءات وتجاوزات تخالف الميثاق الأولمبي. وقال مرتضى في بيان رسمي «أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية.. كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضا وساندتني». وأَضاف «أنوه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمت من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معي وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل أن مصر أهم من مرتضى منصور وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض من الارهابيين ويستغلوا تجمعاتهم لنشر الفوضى وهذا مرفوض». وتابع «سأحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل.. وهو ما حدث منذ عامين بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية عقوبة ضدي بعزلي لمدة عامين وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار فكان الحكم النهائي والبات بالغاء قرار اللجنة الأولمبية واعتبار قراراها كأنه لم يكن وهو والعدم سواء».