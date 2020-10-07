الزمالك إلى ربع نهائي الكأس على حساب سموحة

دوليه

تأهل الزمالك الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر بعد فوزه على سموحة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم اول من امس على ستاد الاسماعيلية في ختام دور الـ 16 من بطولة. تقدم سموحة بهدف صلاح محسن في الدقيقة 54 لكن الزمالك أدرك التعادل عن طريق امام عاشور في الدقيقة 81 بعدما أهدر محمود علاء ضربة جزاء في الدقيقة 73.

وامتد اللقاء للوقت الاضافي وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز في الدقيقة 114 من تسديدة صاروخية. وسيواجه الزمالك اف سي مصر في دور الثمانية ببطولة كأس مصر التي يحمل لقبها في آخر عامين.

واعتمد الفريقان على الكرات الطولية في البداية وسط سيطرة من الزمالك وهجمات سريعة من سموحة. ووجه صلاح محسن رأسية مميزة مرت فوق العارضة وطالب لاعبو الفريق السكندري بضربة جزاء ضد طارق حامد لكن الحكم أمر باستمرار اللعب. وضاعت فرصة من الزمالك بضربة رأس لأوباما ردتها العارضة ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني باثارة كبيرة بعدما سجل صلاح محسن هدف التقدم لصالح سموحة في الدقيقة 54 عن طريق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس محمد أبوجبل. وأشرك الفريق الأبيض الثنائي مصطفى محمد وامام عاشور على حساب مصطفى فتحي ومحمد حسن في الدقيقة 59 سعيا للتعويض. وأشرك سموحة الجناح الأيمن شريف رضا على حساب صلاح محسن الذي غادر للاصابة بينما أبعد الهاني سليمان ضربة رأس متقنة من مصطفى محمد.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك بعد مراجعة تقنية الفيديو لوجود لمسة يد ضد أحمد جمال مدافع سموحة أهدرها محمود علاء في الدقيقة 73 بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

واصل الزمالك ضغطه على دفاع سموحة وسجل البديل امام عاشور هدف التعادل في الدقيقة 81 من تسديدة قوية اصطدمت بالمدافع رجب نبيل وسكنت شباك الفريق السكندري.

ولجأ الفريقان لشوطين اضافيين سيطر الزمالك على الكرة فيهما وكان الأخطر ونجح في تسجيل هدف عبر أحمد سيد زيزو من تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليحصد الأبيض بطاقة التأهل لربع النهائي الذي يبدأ يوم 14 أكتوبر بمواجهة بيراميدز وطلائع الجيش على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. وتقام المواجهة الثانية بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب السويس الجديد. ويلعب الزمالك ضد نادي مصر كما يلعب الأهلي ضد أبوقير للأسمدة (أحد فرق دوري القسم الثاني) ولم يتم تحديد موعد المباراتين.ومن المنتظر أن يلعب الفائز من لقاء الزمالك ومصر مع الفائز من لقاء بيراميدز والطلائع كما يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وأبوقير مع الفائز من مواجهة الاتحاد والمقاولون.

