عويدات: وطن الأرز فقد مبلسم الجراح اللبنانية

أول النهار

تناول القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة باسل عويدات ابرز محطات فقيد الامة والانسانية الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه في المجال السياسي والدبلوماسي واصفاً المغفور له بالقائد العربي الحكيم والرصين والموفّق بين الأشقاء والساعي الدائم الى اللحمة العربية وشد اوصال الأشقاء العرب وتكريس مبدأ التضامن والوفاق العربيين، والذي يمثل بالنسبة للدبلوماسيين مدرسة في الدبلوماسية، بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ.

وأكد عويدات انه برحيل الشيخ الكبير، يفقد وطن الأرز صديقاً كبيراً حيث كان عن حق مبلسماً للجراح اللبنانية، وكان له النصيب الأكبر في الرعاية والاحتضان ابان الحرب الأهلية، حيث ترأس اللجنة السداسية في العام 1988 التي شكّلتها جامعة الدول العربية، والتي اختصرت فيما بعد باللجنة الثلاثة سنة 1989 بناء لتقرير اعده الغفور له، والتي مهدت لاتفاق الطائف وانهاء الحرب في لبنان. ومن ثم نوه عويدات بالدور الكبير للمغفور له وبصمات الخير التي تركها في مرحلة اعادة اعمار لبنان بعد خروجه من الحرب العبثية المذكورة، ودوره في توجيه الصناديق الانمائية لتنفيذ المشاريع، والوقوف الى جانب لبنان ودعمه سياسياً ودولياً ومادياً ابان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان، ولعل آخرها حرب تموز 2006، وادانته لأي عمل عدائي او ارهابي يستهدف لبنان ويهدد كيانه، فضلاً عن الدعم الكبير للتخفيف من عبء النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني. كما كان للمغفور له ادوار اساسية في المؤتمرات الداعمة والمانحة للبنان.

وختم عويدات كلمته، بالقول بأن الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، ستتخطى ومعها لبنان والعالمين العربي والاسلامي والانسانية جمعاء هذا المصاب الجلل، ونهج ومسيرة خير سلف المغفور له الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد ستستمر مع خير خلف صاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الذي اعطى تعليماته وتوصياته منذ اللحظات الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فكان تواصل كل من الوزراء في الحكومة الكويتية مع نظرائهم اللبنانيين، وبدأ على الفور جسر جوي وبشكل يومي من المساعدات الطبية والغذائية واللوجستية لمساعدة لبنان على النهوض من نكبته الأخيرة، فضلاً عن الدعم المادي خلال مؤتمر الدول المانحة في التاسع من آب 2020.

ومن جانبه استذكر رئيس مجلس الأعمال اللبنان علي خليل، مآثر امير الكلام والسلام وصفحات تاريخه الحافل بالانجازات التي لم يغب عنها يوما دعمه الكبير للبنان بأقوال وافعال لخصها رحمه الله في كلماته «سنعمل من اجل انقاذ لبنان ووحدته»

