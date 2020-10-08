مبعوث الرئيس السنغالي: الأمير الراحل استحق احترام كل دول العالم

أول النهار

أشاد مبعوث الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، وزير الخارجية والمغتربين امادو باه، بعمق العلاقات التاريخية بين بلاده والكويت،لافتا الى انها بدأت من ستينيات القرن الماضي.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده على هامش الزيارة التي قام بها الى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، الى ان زيارته الى الكويت جاءت لتقديم واجب العزاء في فقيد الكويت والعالم سمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- ولنقل تعازي الرئيس ماكي سال الذي كان بتمنى الحضور لتقديم واجب العزاء شخصيا الا ان ظروفا حالت دون ذلك، لافتا الى ان الراحل كان رجلا عظيما وذا مواقف مشهودة تجاه السنغال وافريقيا بصفة عامة، واصفا الراحل برجل السلام والمحبة والخير والوفاء.

وأضاف: كان رحمه الله صديقا غاليا للسنغال ولجميع الدول الافريقية وحتى فقراء الشعب السنغالي يعرفون الامير الراحل الذي كان يقدم لهم العون من خلال الجمعيات الخيرية وقدم لبلدهم الدعم للمشاريع التنموية سواء التي تربط السنغال بدول اخرى كالطريق الرابط بين السنغال وموريتانيا او المشاريع التنموية داخل السنغال من مشاريع بناء اوتطوير منابع المياة او غيرها.

ووصف الراحل بأنه رجل سلام واعتدال وانسانية، مشيرا الى ان تسميته قائدا للعمل الانساني جاءت تقديرا لدعمه للشعوب الفقيرة والمحتاجة ووقوفه لحل الأزمات بشكل سلمي، مشيرا الى ان نهج الكويت نهج اعتدال وتوازن وهذا ما ارساه سمو الامير الراحل في سياسته الخارجية فاستحق احترام العالم بأسره وخصوصا الدول الافريقية.

من جهة اخرى، قدم باو التهاني لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد، داعيا الجميع الى دعمه والالتفاف حول سموه لاستكمال مسيرة الكويت الخيرية والانسانية في كل بقاع العالم.

وقال ان الدعاء والصلاة بالتوفيق لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد هو دعاء ودعم ايضا لجموع الشعب الكويتي الصديق لان سموه ربان السفينة ونتمنى له التوفيق في مهامه الجسام والسير قدما من اجل رفعة الكويت التي لها سمعة جيدة ودولة متحضرة ومحبة للسلام والعمل الخيري والانساني.

ولفت الى انه بحث مع سموه خلال الجلسة القصيرة للعزاء العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها الى آفاق ارحب في الفترة المقبلة في مختلف الميادين واصفا اللقاء بانه كان لقاء جيدا ومتميزا رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

ولفت الى انه بحث مع وزير الخارجية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ د. احمد الناصر سبل التعاون بين البلدين من خلال اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة العليا التي كنّا نتمنى انعقادها في خلال هذه الأيام بالكويت، ولكن الظروف التي تمر بها الكويت بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد ارجأت الاجتماعات الى تاريخ سيحدد فيما بعد على ان تكون الاجتماعات مباشرة في الكويت بحضوري وأعضاء الوفد المرافق لأننا نفضل بحث الموضوعات مع وزير الخارجية ومساعديه وجها لوجه لتبادل الاّراء والأفكار حول القضايا المشتركة وهذا افضل من عقد الاجتماع افتراضيا.

ووصف اجتماعه بوزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ الدكتور احمد الناصر بالمتميز والبناء.

وأشار الى ان جدول اعمال اللجنة المشتركة سيتضمن مجال التنمية في السنغال وفتح المجال امام القطاع الخاص الكويتي للمساهمة والدخول في المشاريع الانمائية الكبرى وفق مبدأ «الربح.. الربح»، لافتا الى ان الخطة الخماسية الواعدة للرئيس ماكي سال خصصت 30% لمساهمة القطاع الخاص قي اقامة مشاريع تنموية كبرى.

