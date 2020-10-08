ثامر الجابر: وفاة الأمير الراحل خسارة بالغة للعرب والمسلمين

أول النهار

قال سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد إنه «بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد فقدت الأمتان العربية والاسلامية والمجتمع الدولي أحد أبرز قادتها الحكماء».

وقال الشيخ ثامر في تصريح صحافي إن صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله وغفر له- نذر حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية والانسانية جمعاء.

واضاف أن الامير الراحل عمل بلا كلل او ملل لخدمة الاهداف النبيلة التي حملها على عاتقه ولتكون بلاده مركزا للعمل الانساني ومنح -رحمه الله- لقب (قائد للعمل الإنساني) من قبل الامم المتحدة عرفانا بإنجازاته. وذكر أن «التاريخ سيدون بأحرف من نور الانجازات الهائلة والمآثر الخالدة للمغفور له بإذن الله تعالى باعتباره اكاديمية دبلوماسية راقية أساسها السلام والحوار والخلق الرفيع ونجدة الملهوف ومثلا أعلى في مفاهيم القيادة والحكم الرشيد».

ودعا الشيخ ثامر المولى عز وجل ان يتغمد صاحب السمو بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يوفق عضيده صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد امير البلاد لمتابعة مسيرة الانجاز والعطاء المتواصل.

واعرب عن الشكر والتقدير لمقام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مؤازرته الاخوية وللعائلة المالكة ولأهلنا في مملكة البحرين على ما عبروا عنه من مشاعر اخوية صادقة ليست بغريبة «فالكويت والبحرين جسدان بقلب واحد».

