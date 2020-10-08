هونغ كونغ: الأمير الراحل قائد مميز

أول النهار

قال القنصل العام للكويت في اقليمي هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف ان المجتمع الدبلوماسي في الاقليمين الاداريين قام بتأبين سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح -طيب الله ثراه- حيث اشاد اعضاؤه في تعازيهم بمناقب الكبير الراحل وخسارة المجتمع الدولي برحيله.

وذكر السيف في تصريح لـ«كونا» ان الرئيس التنفيذي (الحاكم) لمكاو هو ايات سنغ اشاد في برقية تعزية بانجازات ومساهمات سمو الامير الراحل واصفا اياه «بالقائد المميز الذي قاد تنمية بلاده وكان ملتزما بشكل يثير الاعجاب بالسلام والتنمية».

وذكر ان الرئيس التنفيذي (الحاكم) لهونغ كونغ كاري لام اعربت من جانبها في برقية مماثلة عن خالص التعازي للقيادة الكويتية والشعب الكويتي بوفاة امير البلاد قائلة انها «شعرت بحزن عميق لدى سماعها بخبر وفاة سمو الامير الراحل».

من جهتهم اعرب عدد من القناصل العامين العرب والاجانب لدى اقليمي هونغ كونغ ومكاو وفقا للسيف عن اشادتهم بسمو الامير الراحل حيث تقدم كل من قنصل عام المملكة العربية السعودية حمد الجبرين وقنصل عام دولة قطر محمد الكواري المعزين.

