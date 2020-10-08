القوي الأمين مشعل الأحمد ولياً للعهد

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زكى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله ورعاه - الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح إن أسرة آل صباح قد باركت تزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة لحضور جلسة مجلس الأمة الخاصة في الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس لمبايعة سمو ولي العهد وذلك عملا بالمواد 4 و 6 و 36 من الدستور والمادة 7 من قانون توارث الإمارة. وقال الغانم قبيل رفع جلسة مجلس الأمة أمس: وصل الأمر الأميري بتزكية الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد وإذا تمت المبايعة سيكون هناك قسم لسمو ولي العهد ثم جلسة بروتوكولية ختامية في تمام الساعة الحادية عشرة. بدوره بارك وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح للشيخ مشعل الأحمد ثقة سمو أمير البلاد بتزكيته وليا للعهد، داعيا الله بأن يوفقه ويسدد أقواله وأفعاله.

كما هنأ وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل الشيخ مشعل الأحمد، لتزكيته وليا للعهد قائلا عبر حسابه في تويتر: نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد اختياره ولياً للعهد لدولة الكويت، ونبايع سموه على السمع والطاعة، داعين الله عز وجل أن يعينه ويجعله سنداً لصاحب السمو أمير البلاد، ونسأل الله تعالى لسموه التوفيق والسداد لما فيه خدمة الكويت وشعبها.