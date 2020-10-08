الغانم: رحيل صباح الأحمد يوم عصيب

الأولى

ابَّن مجلس الأمة في جلسة خاصة امس سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه رحل يوم الثلاثاء قبل الماضي الأمير الانسان والانسان الأمير الأب والحامي وحارس الدستور واصفا ذلك اليوم بـالعصيب على بلدي الكويت والذي خيم الحزن فيه على كل بيت القت الفاجعة فيه ثقلها على الناس. وأضاف ان سموه -رحمه الله- كان بارا بشعبه ممتلئا قلبه بحبه يسعى في حاجته ويسهر على راحته ويمتزج بتفاصيل حياته ويسعى جهده لتحقيق تطلعاته وكان في محيطه الاقليمي رسول سلام ومبعوث وئام يسعى لابعاد الاختلاف وادناء الائتلاف ويجتهد ما وسعه الاجتهاد في اشاعة روح المحبة والوداد.

وأضاف: يوم الثلاثاء الماضي فقدت الأرض واحدا من اعظم رجالها بل فقدت جبلا من جبالها كان له من الرزانة والرصانة بقدر ما له في القلوب من المحبة والمكانة فقد رحل الأمير الانسان والانسان الأمير الأب والحامي وحارس الدستور توفي سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وتساءل: كيف لا تبكي البلاد قائدها العظيم وربانها الحكيم الذي قاد سفينتها وسط العواصف الهوجاء ورسا بها على شاطئ الأمن والرخاء وكان لها قلبا حانيا وساعدا بانيا وصمام امان ومبعث اطمئنان. وقال: اقف اليوم معزيا فيه مؤبنا له وفي نفسي من صفاته المضيئة وسماته الوضيئة ما لا يسطره بنان ولا يصوره بيان.كان - رحمه الله - بارا بشعبه ممتلئا قلبه بحبه يسعى في حاجته ويسهر على راحته ويمتزج بتفاصيل حياته ويسعى جهده لتحقيق تطلعاته.

واضاف: وكان في محيطه الاقليمي رسول سلام ومبعوث وئام يسعى لابعاد الاختلاف وادناء الائتلاف ويجتهد ما وسعه الاجتهاد في اشاعة روح المحبة والوداد. وكان - رحمه الله - مسكونا بقضايا امته العربية والاسلامية وخاصة تلك القضايا التي يعاني فيها الانسان ويكون ضحية التصارعات والاحترابات وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.

وقال: على ان ما يعزينا عن فقده من تسلم الراية من بعده وهو صنوه في العطاء والبذل والكفاح وشريكه فيما تحقق في البلاد من نجاح صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي اضطلع بحمل مسؤولية البناء ومواصلة مسيرة التنمية والعطاء ولسان حاله يقول: نبني كما كانت اوائلنا تبني ونصنع مثلما صنعوا وهكذا يستمر وطننا في ايد امينة كريمة تضع مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار.

بدوره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان الكويت ودعت قامة عالية ورمزا بارزا من رموز الشموخ الوطني، معربا عن بالغ الفخر والتقدير بانجازات المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- هذا الرجل العظيم تتجاوز قدراتنا على استحضارها.

جاء ذلك في كلمة سمو الشيخ صباح الخالد القاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح امس.

وأضاف ان الأمة فقدت ابنا بارا من ابنائها المخلصين وزعيما مميزا اعطى الكثير لشعبه وأمته كرس حياته وعطاءه لخدمة وطنه وأمته فنحن اليوم لا نرثي رمزا عاديا انه رجل بأمة فما تركه والدنا العزيز -طيب الله ثراه- في سجل حياته صفحات ناصعة مضيئة تجسد كل مظاهر التضحية والبذل والعطاء.

وقال: إننا اليوم لا نرثي رمزا عاديا انه رجل بأمة فما تركه والدنا العزيز سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- في سجل حياته صفحات ناصعة مضيئة تجسد كل مظاهر التضحية والبذل والعطاء، وأسس منهجا مبتكرا في العمل السياسي والدبلوماسي تحكمه المبادئ والقيم والأخلاق ورسم الاطار الذي تقوم عليه الثوابت الأساسية لسياسة الكويت بما عرف عنها من الاتزان والالتزام والحكمة.

وأضاف: نستذكر بكل الوفاء والاعتزاز انجازات الراحل الكبير وأعماله وتضحياته التي شملت جميع المجالات والميادين كما نستذكر دوره الايجابي الذي مارسه على مدى عقود طويلة في رأب الصدع والمصالحات العربية وسعيه الدؤوب لدعم التضامن العربي والاسلامي. نستذكر جولاته المكوكية لمختلف دول العالم للحفاظ على سيادة الكويت ورفع اسمها ومكانتها.

وقال: وشهد عهده اول انتخابات شاركت بها المرأة بعد حصولها على حقوقها السياسية وتمكينها من الانتخاب والترشح لمجلس الأمة، ومن ينسى دور فقيدنا الغالي الريادي في اعمال المجلس التأسيسي ولجانه في اعداد دستور البلاد، وأضاف: ان انجازات هذا الرجل العظيم تتجاوز قدراتنا على استحضارها.لقد كان رحمه الله مبادرا لمساعدة الشعوب المنكوبة من اجل تخفيف معاناتهم حريصا على تقديم العون لكل محتاج ونصرة الأشقاء فعمت مشاريع الكويت الانسانية مختلف بقاع العالم ما اكسب الكويت مكانتها العالمية المرموقة.

وقال: واذا كانت تغمرنا مشاعر الحزن والألم لفقدان راحلنا الكبير فإن ما يخفف مصابنا هو ان يتولى عضده ورفيق دربه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد استكمال مسيرته المباركة نحو تحقيق آمالنا وطموحاتنا نحو غدٍ زاهرٍ بإذنه تعالى على ذات النهج والثوابت الوطنية التي عرفت بها الكويت وأهلها الأوفياء.

مجلس الأمة

المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري.

كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين محمد المطير وراكان النصف.

ووافق المجلس على تعديلات قانون حماية المنافسة بمداولتين واحالها الى الحكومة، كما وافق على قانون مزاولة المهن الطبية بمداولتين واحاله الى الحكومة.

في حين حاول المجلس تخطي الجدل الذي وقف حجر عثرة امام بقية التشريعات المخطط لاقرارها بمداولتين امس، بسبب ما اعترى مضامينها من صياغات غير محكمة وقلة الوقوف على عواقبها وانتقادات لاستعجالها قبل فض دور الانعقاد بيوم رغم ما يحيطها من شبهات.

بدوره قال وزير التجارة خالد الروضان: إن قانون جهاز حماية المنافسة لم يعد على عجالة فقد اخذ دراسته الوافية وهو استكمال لقوانين تمت الموافقة عليها في مجلس الامة.

ولفت الى ان القانون يحد من قدرة الشركات الكبرى على استخدام أدواتها للإضرار بالمنافسة للشركات المتوسطة والصغيرة، ويوفر العدالة التنافسية، ويوفر السلع للمستهلكين بسعر عادل.

وفي سياق الجلسة وافق المجلس على سحب تقرير تعديلات اللائحة الداخلية بشأن إسقاط عضوية النواب واعاده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بعد ما اثيرت بصدده شبهات دستورية.

ووافق المجلس على قانون ضمان البنوك لتمويل المتضررين من ازمة كورونا في مداولة أولى فقط.