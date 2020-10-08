الرئيس التركي قدَّم العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ظهر امس الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الشيوخ.

وكان رجب طيب اردوغان والوفد المرافق وصل امس لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه. وكان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

هذا ويرافق الرئيس التركي وفد يضم كلا من وزير الشباب والرياضة محمد محرم كاسابولو ووزير المالية والخزينة برات البيرق ووزير الدفاع الوطني خلوسي أكار وعدد من المسؤولين.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة من ديفيد هارلي الحاكم العام لكومونويلث استراليا أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب استراليا لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت واستراليا كما ضمنها خالص تمنياته لسموه -رعاه الله- بدوام التوفيق والسداد.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم ، مؤكدا حرصه على استمرار تطوير وتعزيز أواصر العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من المستشار د. عادل بورسلي رئيس المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني إخوانه مستشاري وقضاة وجميع موظفي المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة بتولي سموه مقاليد الحكم متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

من جانب اخر، تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي حرمه الملكة ماتيلد لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، مشيدا بالإسهامات البارزة لسموه -رحمه الله- ودوره في تعزيز السلام في المنطقة وخدمة القضايا الإنسانية.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ماكيل دي هيغينز رئيس ايرلندا أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، مستذكرا مناقب سموه -رحمه الله- وانجازاته في تعزيز علاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات في جميع أنحاء العالم متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من أرمين ساركکيسيان رئيس جمهورية أرمينيا أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، مشيدا بالاسهامات الكبيرة لسموه -رحمه الله- في الدفع بالمسيرة التنموية في الكويت ودوره البارز في دعم القضايا الإنسانية ونصرتها.

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من د. محمد عرفان علي رئيس جمهورية غايانا التعاونية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه -رحمه الله- الحافلة بالعطاء وبدوره البارز في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين متمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من د. لازاروس ماكرثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي أعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي شعب مالاوي لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة عبر خلاله عن خالص تعازيه لسموه وللاسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سموه رسالة تعزية من د. ابراهيم محمد بحر العلوم رئيس مؤسسة بحر العلوم الخيرية في جمهورية العراق اعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من السيد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في الجمهورية الفرنسية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه -رحمه الله- الحافلة بالعطاء وبدوره البارز في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى المعزين برقيات جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الأليم ومن ثناء بالمناقب الكريمة لسمو الأمير الراحل -رحمه الله-.

