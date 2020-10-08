البوعينين: حياة الأمير الراحل حافلة بالعطاء للعرب والعالم

وطن النهار

تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني م. محمد السيسي البوعينين، بخالص التعازي والمواساة للكويت أميرا وحكومة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت -طيب الله ثراه، حيث فقد العالم قائداً ورمزاً للإنسانية بعد مسيرة حافلة من الإنجاز والعطاء لشعبه وامتيه العربية والإسلامية ونصرة قضاياهما.

وقد أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني - أن الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع لن تنسى المواقف المشرفة للأمير الراحل وقائد الإنسانية تجاه قضايا الأمة ووقوفه دائماً بجانب الأشقاء، حيث جعل من الكويت مركزا للعمل الإنساني كما عرف عنه العمل الخيري والإنساني الذي لازم عمله الدبلوماسي الممتد لنحو 50 عاما، حيث ترأس الكثير من المنظمات الإنسانية داخل الكويت وخارجها وأرسى ثقافة العمل الخيري والإنساني لدى المجتمع الكويتي، ليكونوا خير عون لأشقائهم العرب والمسلمين وشعوب العالم بمختلف عرقياتهم وجنسياتهم ودياناتهم. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأعرب السيسي البوعينين عن تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بتولي مقاليد الحكم أميراً للكويت، متمنياً لسموه السداد والتوفيق لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار للكويت وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق، وأن يكون خير خلف لخير سلف.

