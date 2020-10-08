«البلدية» بدأت إزالة عوائق جنوب سعد العبدالله

وطن النهار

نفذت فرق الازالة في بلدية محافظة الجهراء حملة من اجل ازالة معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني من مزارع الدواجن ومصانع التعدين تمهيداً لتسليمها للهيئة العامة للرعاية السكنية.

وقال رئيس قسم ازالة المخالفات سليمان الغيص بدأنا بتنفيذ حملة من اجل ازالة معوقات مشروع غرب سعد العبدالله من مزارع الدواجن ومصانع التعدين واضاف انه تمت ازالة جزء كبير من المواقع التي تعتبر احدى معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني وهي شركة دواجن وتمت ازالة اجزاء من حظائر موجودة في الشركة مع البوابة وستتم ازالتها قريبا ان شاء الله بالكامل.

واوضح الازالة ستستغرق تقريبا شهرين اذا تمت بالشكل المخطط، واذا لم يتم قطع التيار سيتم اخذ مدة اطول ممكن 6 اشهر لأنه بحال وجود التيار تطول المدة.

وأضاف ستتم مخاطبة الجهة المانحة للثروة الحيوانية والشركة الاخرى والهيئة العامة للصناعة لقطع التيار وتمهيدا للازالة الكاملة لاكبر معوقات المشروع وهما مزارع الدواجن ومصنع لمعادن وهناك معوقات اخرى جواخير المنطقة وهي بسيطة ستزال من قبل اصحابها.

وقال الغيص تم تخصيص مواقع لهذه الشركات ولهم معطيات واماكن بديلة مشيرا الى انه تتم متابعة الموقع يوميا من قبل لجان الازالة لاستكمالها. بدوره قال العضو حمود العنزي ان آليات البلدية باشرت في ازالة بعض تعديات مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني، مؤكدا انهم في البلدي سيواصلون متابعة هذه الازالات الى ان يتم تسليم الموقع الى المؤسسة العامة الرعاية السكنية لاقامة المشروع السكني.

وأشار انه رفض سابقا عقد اي لجنة تتعلق في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، لافتا الى ان صوت الجرافات اكثر وقعا وبلاغة ومصداقية من اي حديث يكون في جلسات البلدي او اللجان.

واوضح ان تعديات وتجاوزات بعض الشركات في الموقع مضى عليها ست سنوات نتيجة البيروقراطية والدورة المستندية ما بين الجهات الحكومية،مؤكدا ان الكثير من اللجان والاجتماعات لمتابعة هذا الموضوع الشائك لكنه مع قرار وزير البلدية كان للجرافات رأي اخر.

وطالب العنزي من مدير عام البلدية ان يخاطب وزارة الكهرباء والماء فورا لقطع التيار الكهربائي عن الموقع حتى تستمر الازالات الى النهاية ومن اجل حماية العاملين. وبدوره اكد العضو محمد الرقيب انه تواجد في موقع مشروع جنوب سعد العبدالله لازالة تعديات احدى الشركات المهتمة بالدواجن وأحد المصانع، لافتا الى ان اعضاء البلدي لن يتوقفوا عن المطالبة حتى يتم الانتهاء والتخلص من عوائق هذا المشروع السكني الذي تم تعطيله لسنوات عديدة.

من جانبه عبر عضو المجلس البلدي احمد هديان عن امتعاضه الشديد من عدم تنفيذ الازالة الجبرية الكاملة بشأن المعيقات الموحودة في موقع غرب سعد العبدالله الاسكاني، وقال كانت الازالة امس ربع ازالة ولم ترق لمستوى الطموح في الازالة الجبرية وكنا نتمنى ان تكون كاملة.

