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«البلدي» رفض السماح للسفارة الأميركية باستخدام المنطقة العازلة

فايز الزعل
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الخميس 08 أكتوبر 2020

أبدت لجنة حولي في المجلس البلدي عدم موافقتها على طلب سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت منحها الحق في استخدام المنطقة العازلة المحيطة بالسفارة والبالغ مساحتها 47668 مترا مربعا. وقال مقرر اللجنة عبد العزيز المعجل في تصريح صحافي ان اللجنة أجلت كتاب وزارة الداخلية «قطاع شؤون المرور» بشأن زيادة عدد المطبات المرورية أمام مدراس محافظة حولي، فيما أحالت كتاب البلدية حول تعديل أحد قرارات اللجنة المؤقتة في أحد عقارات حولي إلى الإدارة القانونية. وأشار إلى أنه تم تأجيل عمل مطب بشارع «604» في منطقة الصديق رقم «6»، فيما أحالت للجنة الشكاوى والعرائض الكتاب المقدم من أحد المواطنين حول تحويل أحد القسائم في منطقة السالمية من سكن خاص الى استثماري. واكد المعجل ان اللجنة رفضت الطب المقدم بشأن توسعة مساحة أحد الأكشاك الخاص بأحد المواطنين.
من جانب آخر، نفت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في بلدية الكويت نادية الشريدة صحة ما تم تداوله بالوسائل الاعلامية بشأن استلام بلدية الكويت نفق دروازة العبدالرزاق.


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