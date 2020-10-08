البغلي: تفعيل الدور المجتمعي والإنساني للتخفيف من تداعيات الجائحة

وطن النهار

أطلقت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار حملة تحت شعار (بالعلم نبني الوطن) لتوزيع اجهزة الحاسب الآلي للتعليم عن بعد وتوزيعها للمحتاجين من ابناء الأسر المتعففة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة «كورونا». في هذا السياق، اكد رئيس المبرة ابراهيم البغلي، على حرص المبرة على تفعيل الدور المجتمعي والانساني للتخفيف من تداعيات ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد ورفع الأعباء عن كاهل الأسر المتعففه على هذه الأرض الطيبة لاسيما بعد اعتماد وزارة التربية في بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 من خلال نظام التعليم عن بعد في هذه المرحلة الاستثنائية التي يشهدها العالم والكويت في تفشي فيروس كورونا المستجد. واوضح البغلي ان التعليم عن بعد يحتاج لجهاز حاسب آلي لذلك قامت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار ممثلة باللجنة الاجتماعية بشراء مجموعة من اجهزة الحاسب الآلي المستعملة وحالتها جيدة والقيام بصيانة تلك الأجهزة ووضع البرامج الخاصة التي وضعتها وزارة التربية ومن ثم تغليفها وتجهيزها من قبل متطوعي مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار.

