الغانم مؤبِّناً الأمير الراحل: رسول سلام ومبعوث وئام

وطن النهار

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم الجلسة الخاصة بتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه عند التاسعة صباحاً، وتلا الأمين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين وهم الوزير أحمد الصباح والنائب حمدان العازمي.

وتلا الأمين العام، مرسوم 130 بفض دور الانعقاد النائب الرابع لمجلس في 1 اكتوبر، ومرسوم 137 بسحب المرسوم رقم 130 في 30 سبتمبر بشأن فض دور الانعقاد ويعتبر كأن لم يكن.

الغانم: جلسة اليوم خاصة لتأبين الامير الراحل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد - طيب الله ثراه. وتلا الغانم بياناً خاصاً بتأبين الامير الراحل، حيث قال، رحل يوم الثلاثاء قبل الماضي الأمير الإنسان والإنسان الأمير الأب والحامي وحارس الدستور واصفا ذلك اليوم ب»العصيب على بلدي الكويت والذي خيم الحزن فيه على كل بيت ألقت الفاجعة فيه ثقلها على الناس».

وأضاف أن سموه - رحمه الله كان بارا بشعبه ممتلئا قلبه بحبه يسعى في حاجته ويسهر على راحته ويمتزج بتفاصيل حياته ويسعى جهده لتحقيق تطلعاته وكان في محيطه الإقليمي رسول سلام ومبعوث وئام يسعى لإبعاد الاختلاف وإدناء الائتلاف ويجتهد ما وسعه الاجتهاد في إشاعة روح المحبة والوداد.

وجاء نص كلمة رئيس مجلس كما يلي: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.أما بعد:فأي تعبير يمكن أن يصور ما تكتوي به الجوانح ؟وأي تصوير يمكن أن يعبر عما تنطوي به الجوارح ذلك أن هناك دوما أمورا تكون فوق طاقة الوصف وتعجز عنها اللغة.

يوم الثلاثاء قبل الماضي كان يوما عصيبا على بلدي الكويت يوما خيم الحزن فيه على كل بيت ألقت الفاجعة فيه ثقلها على الناس وحل عليهم ما لا قبل لهم به من الشدة والباس.يوم الثلاثاء الماضي فقدت الأرض واحدا من أعظم رجالها بل فقدت جبلا من جبالها كان له من الرزانة والرصانة بقدر ما له في القلوب من المحبة والمكانة.

يوم الثلاثاء قبل الماضي رحل الأمير الإنسان والإنسان الأمير الأب والحامي وحارس الدستور توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.كيف لا تبكي البلاد قائدها العظيم وربانها الحكيم الذي قاد سفينتها وسط العواصف الهوجاء ورسا بها على شاطئ الأمن والرخاء وكان لها قلبا حانيا وساعدا بانيا وصمام أمان ومبعث اطمئنان.أقف اليوم معزيا فيه مؤبنا له وفي نفسي من صفاته المضيئة وسماته الوضيئة ما لا يسطره بنان ولا يصوره بيان.كان - رحمه الله - بارا بشعبه ممتلئا قلبه بحبه يسعى في حاجته ويسهر على راحته ويمتزج بتفاصيل حياته ويسعى جهده لتحقيق تطلعاته.

وكان في محيطه الإقليمي رسول سلام ومبعوث وئام يسعى لإبعاد الاختلاف وإدناء الائتلاف ويجتهد ما وسعه الاجتهاد في إشاعة روح المحبة والوداد.وكان - رحمه الله - مسكونا بقضايا أمته العربية والإسلامية وخاصة تلك القضايا التي يعاني فيها الإنسان ويكون ضحية التصارعات والاحترابات وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.وكان على امتداد المكان وحيث وجد الإنسان سحابا لا يكف ماؤه وجودا لا يقف عطاؤه فلا تفقد أرض أثره ولا يجهل أحد خبره.

ومهما أطنب في ذكر صفاته والتحدث عن كريم سماته فسأظل مقصرا بحقه.فرحمه الله رحمة الأبرار ورفع مقامه في الأخيار وجعل قراره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.على أن ما يعزينا عن فقده من تسلم الراية من بعده وهو صنوه في العطاء والبذل والكفاح وشريكه فيما تحقق في البلاد من نجاح حضرة صاحب السمو أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي اضطلع بحمل مسؤولية البناء ومواصلة مسيرة التنمية والعطاء ولسان حاله يقول:نبني كما كانت أوائلناتبني ونصنع مثلما صنعواوهكذا يستمر وطننا في أيد أمينة كريمة تضع مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار.

جبر الله مصابنا بفقيد البلاد الكبير وأميرها الأثير وأيد الله خلفه بتأييده وأمده بتسديده وأدام على بلادنا أمنها ورخاءها ووحدتها وإخاءها إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».وكان الديوان الأميري نعى يوم الثلاثاء قبل الماضي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

وزير الداخلية: لارتباط رئيس مجلس الوزراء بلقاء حضرة سمو الامير حفظه الله ورعاه تم تكليفي بشرف القاء خطاب تأبين الامير الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه.

«بسم الله الرحمن الرحيم»

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلا» صدق الله العظيم «الاحزاب 26»

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن اللاه.

لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.

الأخ الرئيس.. والاخوة والاخوات الأعضاء المحترمين ودعنا بالامس قامة عالية، ورمزاً بارزاً من رموز الشموخ الوطني، وفقدت الامة ابنا باراً من ابنائها المخلصين، وزعيماً مميزاً أعطى الكثير لشعبه وأمته، كرس حياته وعطاءه لخدمة وطنه وأمته.

إننا اليوم لا نرثي رمزاً عادياً، انه رجل بامة، فما تركه والدنا العزيز سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير البلاد طيب الله ثراه في سجل حياته، صفحات ناصعة مضيئة تجسد كل مظاهر التضحية والبذل والعطاء. وأسس منهجاً مبتكراً في العمل السياسي والدبلوماسي تحكمه المبادئ والقيم والاخلاق، ورسم الاطار الذي تقوم عليه الثوابت الاساسية لسياسة الكويت بما عرف عنها عن الاتزان والالتزام والحكمة.

نستذكر بكل الوفاء والاعتزاز انجازات الراحل الكبير واعماله وتضحياته التي شملت كل المجالات والميادين، نستذكر دوره الايجابي الذي مارسه على مدى عقود طويلة في رأب الصدع والمصالحات العربية، وسعيه الدؤوب لدعم التضامن العربي والاسلامي، نستذكر جولاته المكوكية لمختلف دول العالم للحفاظ على سيادة الكويت ورفع اسمها ومكانتها، وشهد عهده اول انتخابات شاركت بها المرأة بعد حصولها على حقوقها السياسية وتمكينها من الانتخاب والترشح لمجلس الأمة.

ومن ينسى دور فقيدنا الغالي الريادي في اعمال المجلس التأسيسي ولجانه في اعداد دستور البلاد.

ان انجازات هذا الرجل العظيم تتجاوز قدراتنا على استحضارها.

لقد كان رحمه الله مبادراً لمساعدة الشعوب المنكوبة من أجل تخفيف معاناتهم، حريصاً على تقديم العون لكل محتاج، ونصرة الاشقاء فعمت مشاريع الكويت الانسانية مختلف بقاع العالم، ما اكسب الكويت مكانتها العالمية المرموقة.

مازالت كلمات سموه رحمه الله، وتوجيهاته ونصائحه الابوية في هذه القاعة تصدح في مسامعنا، تحث على المحافظة على أمن الكويت، وتعزيز معاني الولاء والمواطنة وروح المسؤولية والحرص على التلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية، وتجسيد الممارسة الديموقراطية الواعية.. فما احرانا بتجسيد تلك التوجيهات والنصائح الصادرة من قلب ووجدان والد حكيم مخلص.

بقدر ما تنفطر قلوبنا على فقدان والدنا العزيز، تخالطنا مشاعر الفرح والاعتزاز والفخر ازاء ما شهدناه من مشاعر الحب والتقدير والاحترام لهذا الرمز العظيم، محلياً وخليجياً وعربياً واسلامياً ودولياً على المستويين الشعبي والرسمي، فأي فخر هذا؟!

هنيئاً لك يا صباح الحب والخير كل هذا الحب الصادق وهذا التقدير المستحق، وهنيئاً للكويت بقائدها الإنسان.

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، وأكرم نزله مع الشهداء والابرار، نسأله تعالى ان يجزيه عنا جميعاً خير الجزاء، وستبقى يابوناصر خالداً في ذاكرة التاريخ.

واذا كانت تغمرنا مشاعر الحزن والالم لفقدان راحلنا الكبير، فإنا ما يخفف مصابنا هو ان يتولى عضده ورفيق دربه حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه استكمال مسيرته المباركة نحو تحقيق آمالنا وطموحاتنا نحو غد زاهر بإذنه تعالى على ذات النهج والثوابت الوطنية التي عرفت بها الكويت وأهلها الأوفياء، ضارعين الى العلي القدير ان يلهمه السداد والتوفيق لكل ما فيه خير ورفعة كويتنا الغالية وأمتنا العربية والاسلامية معاهدين سموه حفظه الله ورعاه على العمل معاً وبذل قصارى الجهود لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة.

مدرسة الدبلوماسية

الغانم: هل يوافق المجلس على 3 دقائق لكل نائب.

احمد الفضل: عظم الله اجرنا والعالم اجمع لفقد امير الانسانية، ولا يكفينا الوقت لذكر مآثر اميرنا الراحل.

ووافق المجلس على 3 دقائق مع امكانية التمديد دقيقتين.

صفاء الهاشم: عظم الله اجر الكويت وشعبها برحيل سمو الامير الراحل، المداخلة صعبة ولا نقول الا إنا لله وإنا اليه راجعون فحين يرحل العظماء تنفطر القلوب لفقدهم، واليوم نرثي زعيماً غير عادي، والشيخ صباح رمزا متفردا اذ كان مدرسة في الدبلوماسية والسلام، وكم انا فخورة بأن عشت في عهد الزعيم صباح الاحمد فهو من عاش زمن زعماء عدم الانحياز وعاش بنفس فكرهم، وسنفتقد الشيخ صباح لسنوات طويلة، وعوضنا في اخيه وسنده وعضيده الشيخ نواف الاحمد امير البلاد ودعائي له بالتوفيق والسداد والبطانة الصالحة وكلنا عون لك وعصاك التي ما تعصاك.

علي الدقباسي: اتضرع الى الله عز وجل ان ينزل اميرنا الراحل منازل الشهداء وان يجزيه عنا كل خير، وانا استذكر اليوم وصايا الراحل في تقديم مصالح الدولة على المصالح الخاصة، وافضل تأبين لشخصية كبرى مثل الراحل هو الالتزام بخارطته الوطنية الحكيمة، والتوافق وتقديم المصالح الوطنية على ما عداها، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وقال: نعم فقدنا الحكمة لكن لم نفقد العزم على مواصلة السير نحو اهدافنا التي رسمها سمو الامير الراحل، وهذا ما يسر الامير وعلينا المضي نحو تقديم مصلحة الكويت على اي اعتبار، وشخصية بحجم الشيخ صباح سيبقى اثرها باقياً في التاريخ الوطني ونستلهم منه الدروس والعبر، وهو شخصية حاضرة في ضمائرنا، ورأيت كيف دفع هذا القائد بمصلحة البلد واستذكر مقولته «هذولا اعيالي» التي اعلت من شأن الوحدة الوطنية.

صالح عاشور: عظم الله اجر اهل الكويت وكل محبيهم ومحبي الشيخ صباح الاحمد، ومن كلمات سموه الخالدة لشعبه ان «قلقكم يتعبني ويؤلمني وكيف ارتاح ان لم تكونوا مرتاحين .. لا نعرف سنة ولا شيعة بل نعرف اهل الكويت»، وندعو الله لسموه بالرحمة والغفران وان يوفق سمو الامير الشيخ نواف الاحمد في مسيرته لقيادة البلاد.

صلاح خورشيد: رحم الله والدنا واميرنا وقائدنا وباني نهضتنا سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، وكم هي صعبة محاولة اخفاء الحزن الممتزج بالفخر بالامير الراحل، ونسأل الله له بالرحمة والمغفرة، فقد كان امير الانسانية رحل جسدا وسيبقى في الافئدة، وكان يزهو بفريقه ومستشاريه دون تفرد بالرأي، وعزاؤنا في فقدانه هو وجود احد اعمدة الحكم ورفيق دربه سمو الامير الشيخ نواف الاحمد اطال الله في عمره واعاهده ان اكون مخلصا للوطن وله وللنظام.

الغانم: هل يوافق المجلس على تقديم الدور للاخوة اعضاء لجنة الميزانيات للحديث من اجل تمكينهم لعقد اجتماعهم ووافق المجلس.

أوسمة عالمية

رياض العدساني: عظم الله اجر الكويت والعالم اجمع بفقد اميرنا الغالي الراحل الشيخ صباح الاحمد، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، وقد قدم سموه كثيراً من المبادرات والاعمال الخيرية والانسانية للاشقاء والاصدقاء وللشعوب واللاجئين والمتعرضين للكوارث والمحن، وجعل الكويت رمزا عالميا نفتخر فيه، والكلمات لا توفي حق سمو الامير الراحل، ولا ننسى مواقف سموه في مسجد الامام الصادق وفي حفظ اللحمة الخليجية، وتجسيده للكويت ارض الصداقة والسلام، وقد حصل سموه على اكثر من 30 جائزة واوسمة عالمية، ولا ننسى جولاته الصعبة للحفاظ على الكيان المهم للكويت وهو مجلس التعاون الخليجي، وتعازينا للامير الحالي الشيخ نواف الاحمد ونسأل الله ان يسدد خطاه.

عادل الدمخي: رحم الله فقيد الانسانية سليل الاسرة الكريمة التي حفظت المشاركة الشعبية، ونفتخر بدور سموه في حفظ قضايا الامتين العربية والاسلامية، وحفظ حقوق المستضعفين، والدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف بوجه ضغوطات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعزاؤنا لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد الذي اظهر حزنه على فقدان الامير الراحل، ونسأل الله التوفيق لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد وان يقود البلد الى عفو ومصالحة، ونسأل الله ان يكون عهد مشاركة في الحكم.

عبدالله الرومي: عظم الله اجر اهل الكويت واسرة الخير الصباح، ومهما قلنا من تأبين للراحل الكريم رحمه الله وغفر له لن نوفيه حقه، فقد قال العالم وشعب الكويت، وهذا الرجل بنى للكويت مكانة عظيمة رغم صغر الكويت وقلة امكاناتها وهذا هو التميز للقائد وتميز العطاء، وهذا ما عبر عنه العالم اجمع، قادة وشعوب، اجماع غير مسبوق وبكلمات مؤثرة، لا شك انها ارادة الله عز وجل ونحن مؤمنون بالقضاء والقدر، وحرص سمو الامير الشيخ على وحدة الصف العربي ونجدة المنكوبين ووحدة مجلس التعاون الى اخر يوم قبل ان يجري العملية كان يتابع ويتحرك من اجل الوحدة الخليجية والعربية، ونسأل الله له الفردوس الاعلى، وان يوفق سمو الامير نواف الاحمد في حمل الامانة وان يوحد صف الكويت ويوحد اسرة الخير ويلمّ شملهم لما فيه خير البلاد والعباد.

عودة الرويعي: عزاؤنا يمتد لكل شريف يحب العمل المخلص من الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، وعزاؤنا ان من تخرجوا من مدرسة صباح الاحمد كثر وعلى رأسهم سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الذي نعزيه ونبارك له ونسأل الله ان يد في عمره وان يسدد خطاه، وحديثنا عن الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد كان همه ان يتحدث الناس عن الكويت لا عنه، وقد شهدنا توافد القادة من الدول اجمع لبيان ما خلفه الراحل من مكانة سامية للكويت، ونحن نواجه اليوم اكمال مسيرة الراحل في رأب الصدع الخليجي والعربي والدولي، ونراه في المسؤولية الملقاة علينا ككويتيين، ونسأل الله ان يساعد سمو الامير الشيخ نواف الاحمد في العهد الجديد.

عدنان عبدالصمد: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا الحارة الى الشعب الكويتي الوفي والعالم اجمع بالمصاب الجلل بوفاة الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي اكتسب احترام العالم اجمع بعمله الانساني والتزامه بثوابت الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ولم يخضع للضغوطات، والسير بسفينة الكويت الى بر الامان، وردود الفعل الدولية تبين لنا من هو صاحب السمو، ودعاؤنا للباري ان يحفظ صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد لاستكمال مسيرة الخير والعطاء، وتلقى اهل الكويت بالسعادة رسالة سمو الامير بترسيخ دولة القانون والمؤسسات دون هوادة، وعلى الحكومة ترجمة الرسالة القيمة الى واقع عملي، ونسأل الله تظافر الجهود لتجاوز التحديات والعواصف الاقليمية والعالمية بسلام، ونسأل الله الامن والامان للكويت في ظل قيادتها الرشيدة.

خالد الشطي: الفقيد الراحل كان اميرا استثنائيا، وفي عهده استكملت البنية التحتية، ووضع الكويت تحت عنوان المركز المالي، تأسيسا لعهد لا يعتمد على النفط، والراحل حمى الدستور وتصدى للفوضى ومنع الخراب وحمى الكويت من الضياع، وكان اداء الراحل استراتيجيا في القضايا، ولن ننسى النضال الصادق لسمو الامير الراحل في نهضة المجال الصحي والتعليمي والاسكاني، ولا ننسى موقفك الشجاع في يوم التفجير الارهابي بمسجد الامام الصادق عليه السلام واصرار الراحل بالذهاب الى المسجد ودخوله لرؤية الاجساد الطاهرة للشهداء ولن ننسى كلماتك الصادقة «هذولا عيالي»، صباح الحكمة والسداد في جد ومثابرة قاد سفينة الكويت وسط الرياح العاتية والامواج المتلاطمة وانقذ الله الكويت على يده فهو قائد من طراز فريد. وستبقى الكويت مدينة لاصلاحاته التاريخية وقيادته الاستثنائية، وستبقى الاجيال القادمة مدينة للدور التاريخي الذي قدمه الفقيد لبلده، الى رضوان الله وجنانه يا ابا ناصر وبوركت يد بايعتك يا سمو الامير الشيخ نواف الاحمد ونحن على ثقة بأن عهدكم سيشهد نهضة ومباركة.

احمد الفضل: رحم الله الامير الراحل، الذي قدم سبعة عقود من الاعمال، لرأب الصدع هنا وهناك وجاب خلالها كل بقاع الارض، وكان للدستور حاميا وللقانون حافظا، وليس اميرا امرته جيوشه كأمير أمرته الضمائر، واليوم علينا اتمام ما بدأه امير الانسانية وعلينا استذكار من تعمد تحويل عهد الامير الى عهد عناء وقال لاميره لن نسمح لك وددها بغاء الشهرة بجهل وجهالة، ونقول للامير الراحل انا على العهد باقون.

عبدالله الكندري: نسأل الله الرحمة والمغفرة للامير الراحل الوالد الشيخ صباح الاحمد الذي اعطى الكثير للكويت، واليوم ننعى قائد العمل الانساني وحكيم العرب، ونحن ننعى كل من شعر بالامان بوجود الراحل، وكيف حمى الكويت من التحديات الخارجية، والكل يتذكر النضال الكبير للامير الراحل في لم الشمل الخليجي، ونزع فتيل الازمة الخليجية، وكان ساعيا للخير، وهو قائد العمل الانسان والمدافع عن العمل الخيري حين شهد هذا العمل حربا دولية وكان حاميا لاعمال اهل الكويت الخيرية، ونسأل الله ان يوفق سمو الامير عضد الراحل في قيادة البلد ورفعة الكويت في المحافل الدولية وسنسير بنهجه وان تكون الكويت كما كانت سباقة انسانيا وخيريا.

نصائح وتوجيهات

محمد الدلال: الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت، ونحن اليوم شهداء على الدور المميز والقيادة الانسانية المباركة للمرحوم امير الكويت الذي تمثل بالدستور وعمل به، خاصة حين نص على اننا جزء من الامة العربية وحماية القومية العربية، فقد كان سموه داعما للامة العربية وبه تمثل الدستور، وفي عهده التزم عدم تعطيل العمل بالدستور، وحرص على المشاركة الشعبية وبقاء العمل البرلماني، وكان المرحوم متقدما في دعم النكبات والمحن الدولية والشعبية في مختلف دول العالم، ونسأل الله ان يوفق سمو الامير الشيخ نواف الاحمد لما هو خير للبلاد والعباد.

ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس بالاجماع في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وقرر إحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع في المداولتين الأولى والثانية بموافقة اجمالي الأعضاء البالغ عددهم 55 عضوا.واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون فنصت المادة الأولى منه على التالي «تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ 50 مليون دينار (نحو 163 مليون دولار) سنويا وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية وتحسب من مصروفات الدولة العامة».أما المادة الثانية من مشروع القانون فقضت بأن «تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري».

وأشارت المادة الثالثة إلى التالي «على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 30 سبتمبر 2020 وينشر بالجريدة الرسمية».

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع بند التصويت على الطلب المقدم من عشرة نواب بعدم امكان التعاون مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول الأعمال وذلك بعد استلامه كتابا من مقدميه يطلبون فيه سحب الطلب.

وأضاف الغانم في كلمة له في جلسة المجلس الخاصة أثناء انتقال المجلس إلى بند التصويت على الطلب سالف الذكر «بعد ان تلقيت بتاريخ 30 سبتمبر الماضي كتابا من عشرة نواب مقدمي طلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء يطلبون فيه سحب طلبهم لذلك لا محل للنظر في الطلب ومناقشته والتصويت عليه».

ووافق مجلس الأمة في جلسته على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين محمد المطير وراكان النصف.وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المطير بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 10 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب النصف موافقة 32 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

