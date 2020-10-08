30 مليار دينار أُنفقت لتنويع الدخل.. والنتائج متواضعة

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية عن أن خطة التنمية 2020/2021 لم تنجزاً مشروعاً واحداً من بين الـ127 مشروعاً التي تضمنتها الخطة، على الرغم من مرور 6 أشهر من العمر الزمني للخطة حتى الآن.

ووفق الأرقام الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فقد بلغ عدد المشروعات في مرحلة التحضير 51 مشروعاً، فيما سجلت المشروعات في مرحلة التنفيذ 59 مشروعاً، و14 مشروعاً لم تبدأ، فيما أشارت الأرقام الى وجود 3 مشروعات في مرحلة التسليم.

وحسب الأرقام المعلنة، فلم يتم انفاق سوى 118 مليون دينار من اجمالي المبالغ المرصودة للخطة والبالغة 1.9 مليار.

وقد أنفقت الكويت على مدى 10 سنوات ونصف 29.8 مليار دينار على مشاريعها المدرجة في خططها التنموية، وذلك بهدف تعزيز وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أحادى للدخل مع المضي قدما في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تقرها الدولة.

وقالت مصادر معنية لـ “ النهار” ان التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في خطة التنمية، مشيرة الى أن فك التشابك بين الجهات من بين الأولويات التي تحرص الحكومة على مواجهتها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكومة مقبلة على تغييرات نوعية على الهيكل الاداري والمالي لوزاراتها والأجهزة المستقلة في الدولة.

