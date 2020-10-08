استراتيجية حكومية لرفع نسب التكويت في القطاع الخاص

مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية لـ«النهار» أن الحكومة بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة لزيادة نسب التكويت في القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة، مع تزايد أعداد خريجي الجامعات الى سوق العمل والذي من المقدر بلوغه 430 ألف خريج بحلول العام 2035.

وبينت أن تلك الاستراتيجية تأتي في ظل الضغط المتزايد على بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة، مع تراجع أسعار النفط مرة أخرى لمستويات أقل من 40 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني مزيد من الارتفاع في مستويات العجز المالي حال استمرار التراجع.

ولفتت المصادر الى أن الخطة ترتكز على 6 عناصر رئيسية أهمها: تحديث وتنقية قوائم الباحثين عن عمل من خلال الفصل بين الباحثين عن العمل الجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص، نشر الوعي الوظيفي بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بهدف نشر خدمات الارشاد الوظيفي وتوعية الطلاب بكيفية اختيار التخصص في المراحل التعليمية المختلفة، رفع نسبة تعيين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص عن طريق مشاريع تعاون مشتركة وعقود ارشادية بالتعان مع القطاع الخاص، خلق فرص وظيفية، مراقبة الفرص الوظيفية. وأشارت الى أن التكويت بات ضرورة ملحة، في ظل صعوبة استمرار الدولة بالالتزام بتعيين خريجي الجامعات على المدى الطويل وهو ما يستلزم اجراءات نوعية تعمل على تخفيف الضغط على المال العام من ناحية وتشجيع المواطنين للدخول في القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن تقليص فجوة المميزات بين العاملين في القطاع الحكومي والراغبين للعمل في القطاع الخاص من العمالة الوطنية سيكون من بين المحفزات التي تدفع الشباب للدخول في القطاع الخاص.

وبينت أن تنفيذ تلك الخطط مرهون بربط التخصصات التعليمية باحتياجات سوق العمل الحقيقية وهو ما سيدفع الشركات بدورها على تفضيل العنصر الوطني عن الأجنبي للعمل لديه.

