«الاستثمارات الوطنية».. صانع سوق

مال وأعمال

قررت هيئة أسواق المال منح موافقة مبدئية لشركة الاستثمارات الوطنية لترخيص نشاط صانع السوق.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، ان هذه الموافقة تسري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من 7 أكتوبر 2020 وتنتهي في 6 أبريل 2021، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

وأوضحت أنها رخصت لـ«استثمارات» في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المُشار اليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ اصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.

وألزمت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما قررت هيئة اسواق المال تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية: مدير محفظة استثمار، مدير نظام استثمار جماعي، مستشار استثمار، - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 01 /09/2020.

وجاءت القرار بناء على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2014/0005) الصادرة بتاريخ 01/09/2017 - وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لاجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.-

كما وافقت الهيئة على تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لفرع بنك سيتي بنك لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 24/12/2020 وذلك بناء على طلب فرع بنك سيتي بنك لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.

