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مال وأعمال

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استقالة الرئيس التنفيذي لـ«منشآت العقارية»


أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية عن تقدم عبدالعزيز أحمد يوسف الصقر باستقالته من منصبه رئيساً تنفيذي للشركة. وقالت «منشآت» في بيان للبورصة، ان مجلس ادارة الشركة وافق على قبول استقالة عبدالعزيز، على أن يزاول مهام عمله حتى تاريخ 10 يناير 2021. ويتكون مجلس ادارة الشركة من: عبدالله فؤاد الثاقب (رئيس)، نواف مساعد العصيمي (نائب الرئيس)، ناقل محمد الهذال (عضو)، محمد مبارك الهاجري (عضو) وأحمد عبدالعزيز النفيسي (عضو). وتمتلك مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الحصة الأكبر في رأسمال «منشآت» بنسبة تتجاوز 53%، تليها حصة يوسف أحمد يوسف البدر بنحو 11.63%.


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