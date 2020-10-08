الغريب: ترسيخ أطر التعاون بين «الكويتية» و«المحاسبة»

مال وأعمال

قام نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية المستشار فيصل الغريب ويرافقه الرئيس التنفيذي بالوكالة عادل الصانع، بزيارة لرئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، وذلك في مكتبه بديوان المحاسبة، وقد تخلل الاجتماع بحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في شتى المجالات وكيفية تطويرها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة، كما تطرق الطرفان إلى ايجاد الحلول المناسبة لمتابعة العمل بصفة مستمرة لتحسين الاداء بما يسهم في خلق بيئة عمل مثالية تحقق الاهداف المنشودة.

وعلى هامش الزيارة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية المستشار فيصل الغريب: «تشرفنا بزيارة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، حيث تأتي تلك الزيارة في إطار تطوير العلاقات الراسخة بين ديوان المحاسبة وشركة الخطوط الجوية الكويتية للوصول الى النتائج المرجو تحقيقها على المديين القصير والبعيد ودراسة المواضيع المشتركة التي تؤتي بثمارها في سبيل نهوض الكويتية والوصول بها إلى أعلى الدرجات لتكون في مقدمة شركات الطيران».

وأضاف الغريب: «إن ديوان المحاسبة يعد من الجهات الرائدة في الدولة والتي يعول عليها كثيراً في تطوير وتحسين الاداء الاداري والمالي في القطاعات الحكومية المختلفة، حيث أن ديوان المحاسبة لطالما كان داعماً ومسانداً لجميع الجهات في التخطيط المستقبلي الجيد والمثمر الذي يساهم في وضع تلك الجهات دائماً في المقدمة بما يعود بالمصلحة العامة على البلاد».

هذا وتقدم الغريب بجزيل الشكر لديوان المحاسبة وعلى رأسه رئيس الديوان فيصل الشايع وجميع العاملين فيه وذلك على التعاون المستمر والجهود الحثيثة التي يقومون بها في سبيل أداء رسالتهم السامية، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في السعي وراء النهوض بالمؤسسات الحكومية في الدولة لتنمية وازدهار المركز المالي لبلادنا الحبيبة .

