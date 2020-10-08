العمومية غير العادية لـ «الخليج للتأمين» زادت رأس المال إلى 35 مليون دينار

مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة الخليج للتأمين بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة المُصرح به ليكون مبلغاً وقدره 35,000,000 دينار موزعاً على 350,000,000 سهم نقدي بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وبتحديد شروطه وضوابطه في حدود رأس المال المصرح به، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

هذا وقد عقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة نصاب بلغت 91.83% وقد ترأس الاجتماع فرقد الصانع - رئيس مجلس الادارة.

وقد وافق المساهمون ايضا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي، ليكون كما يلي «حدد راس مال الشركة المُصرح به بمبلغ 35 مليون دينار مقسمة الى عدد 350 مليون سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية».

و في معرض حديثه عن نتائج الاجتماع، اشار فرقد الصانع رئيس المجموعة الخليج التأمين معلقا «نحن ممتنون للدعم المستمر والدائم من مساهمي المجموعة والذي يعكس ثقتهم الغالية. وكمجموعة رائدة بقطاع التأمين، فإننا نتطلع دائما إلى تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ بشكل كامل على أفضل ممارسات الحوكمة في جميع الأسواق التي نعمل فيها».

