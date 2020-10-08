50 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية بدول الخليج بحلول 2025

مال وأعمال

وقع تقرير حديث لشركة كيرني الشرق الأوسط، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: طريق لإحياء تجارة التجزئة أم سراب عابر، أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويحسب التقرير، من المتوقع يتسارع نمو التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و2022، بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المئة ، على أن ينمو بنسبة 14 في المئة حتى عام 2025. وأضاف التقرير، أن نسب النمو قبل اعتبار تأثير جائحة كورونا على السوق تراوحت بين 14 و10 في المئة لنفس الفترتين على التوالي، مرجحاً أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال عادل بلقايد، الشريك في كيرني الشرق الأوسط، إن قيمة سوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة اقتربت من 18 مليار دولار، في 2019.

