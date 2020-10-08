تراجع «داو جونز» بعد فشل مفاوضات مواجهة «كورونا»

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نيويورك - «كونا»: تراجعت الأسهم الأميركية متخلية عن مكاسب سابقة بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات الى مسؤولي البيت الأبيض بوقف المفاوضات بشأن المزيد من التحفيز لمواجهات تداعيات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي 336 نقطة او 1?2 في المئة مسجلا 27772 نقطة بعد ان ارتفع بنحو 200 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر (ناسداك) التكنولوجي بنسبة 1?6 في المئة او 178 نقطة الى 11154 نقطة في حين فقد مؤشر (ستاندرد اند بورز) القياسي 1?4 في المئة او 47 نقطة ليغلق عند 3361 نقطة.

وأعلن الرئيس ترامب أنه قرر وقف التفاوض مع الديموقراطيين حول خطة مساعدة للاميركيين والشركات الصغيرة لمواجهة الجائحة.

وذكر في حسابه على موقع (تويتر) «طلبت ممن يمثلونني وقف التفاوض حتى ما بعد الانتخابات» متهما زعيمة الحزب الديموقراطي في الكونغرس نانسي بيلوسي بـ«عدم التفاوض بحسن نية».

