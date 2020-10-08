النفط تراجع مع تعثر محادثات التحفيز الأميركي وزيادة المخزونات

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط بعدما قوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآمال بشأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا إضافة إلى زيادة تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 40.25 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 42.35 دولاراً للبرميل.

وأنهى الرئيس ترامب، الذي لا يزال يعالج من مرض كوفيد-19، محادثات مع الديموقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قبل أسابيع قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة.

كما واجهت الأسعار ضغوطا بفعل بيانات من معهد البترول الأميركي كشفت زيادة مخزونات الخام الأميركية 951 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

لكن القيود المطبقة على الإمدادات حدت من الخسائر.

على جانب آخر، أمنت شركات الـطاقة منصات إنتاج النفط البحرية وأجلت العاملين أمس الثلاثاء مع اجتياح الإعصار دلتا لمنطقة إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك.

وتسببت العاصفة في توقف 29.2 بالمئة من إنتاج النفط البحري في الخليج، ما يشكل 17 بالمئة من إجمالي إنتاج الخام الأميركي.

فيما تم إغلاق 29.2% من حقول إنتاج النفط في خليج المكسيك استعداداً للعاصفة الاستوائية «دلتا» وهو ما يعادل 17% من إنتاج الولايات المتحدة من الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1.2% إلى 42.15 دولاراً للبرميل،

كما هبطت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 1.5% مسجلة 40.07 دولاراً للبرميل.

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 951 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من شهر أكتوبر الحالي.

وذكر المعهد الأميركي عبر تقريره الأسبوعي أن مخزونات البنزين انخفضت 867 ألف برميل، في حين وصل معدل هبوط مخزونات المقطرات بنحو 1.03 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات وسط توقعات بهبوط مخزون النفط الخام بنحو مليوني برميل وتراجع مخزونات البنزين 800 ألف برميل.

وكان سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم شهر ديسمبر ارتفع بنحو 3.2% عند تسوية تعاملات الثلاثاء ليسجل مستوى 42.65 دولاراً للبرميل، كما صعد خام «نايمكس» الأميركي تسليم نوفمبر 3.7% إلى 40.67 دولاراً.

