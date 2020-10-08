البورصة كسرت حاجز 33 مليار دينار مع تزكية ولي العهد

مال وأعمال

واصلت البورصة مسيرة الصعودي الذي بدأته من بداية الأسبوع لتشهد المؤشرات ارتفاعاً جماعياً مع ارتفاع واضح للسيولة بلغ نحو 11.7 في المئة لتبلغ 71.25 مليون دينار مقابل 63.8 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 374.1 مليون سهم عبر 16 ألف صفقة، لتتراجع بذلك أحجام التداول بنسبة 4.8 في المئة.

وقال محللون أن الارتفاعات المتواصلة للبورصة تأتي بدعم من العديد من العوامل الإيجابية والتي يأتي على رأسها استقرار الوضع السياسي بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ، وتولي سمو الأمير نواف الأحمد مقاليد الحكم، والإعلان أمس عن تزكية الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد.

وأضافوا أن من ضمن العوامل الإيجابية أيضاً هو التفاؤل بأن تكون نتائج الشركات أفضل بالنصف الثاني من 2020 مقارنة بـالنصف الأول الذي تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا وإغلاق الأنشطة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط بشكل حاد في ظل تراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض. وبين المحللون أن الإدراجات الأخيرة المتمثلة في شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وصندوق بيتك كابيتال ريت وسهم بورصة الكويت، واقتراب إدراج البورصة على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المتوقع في نوفمبر القادم وتحسن أسعار النفط، كلها أمور شكلت حافزاً قوياً للمستثمرين في الفترة السابقة حيث استمرت البورصة بتسجيل مستويات جديدة لهذه الفترة.

وشدد محللون على ان التحذيرات من موجة ثانية لفيروس «كورونا» مازلت تلقى بظلالها على جميع الأسواق المالية وليس البورصة المحلية فقط، حيث تشهد بعض البلدان الرئيسية معاودة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الانتعاش الحالي وقد يُعيق من النمو الاقتصادي المتوقع.

وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بقيمة 255 مليون دينار وبنحو 0.77 في المئة من 32.77 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 33.02 مليار دينار، ليكسر حاجز الـ33 مليار دينار لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي والذي بدأت فيه التداعيات السلبية على البورصة بعد أن كانت القيمة السوقية في 23 فبراير تبلغ 35.16 مليار دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول في رابع جلسات الأسبوع بنسبة 0.85 في المئة وبنحو 53.1 نقطة ليرتفع من 6272.01 نقطة إلى 6325.17 نقطة، وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 0.77 في المئة وبـ 43.95 نقطة ليرتفع من 5645.54 نقطة إلى 5689.5 نقطة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 25.2 نقاط وبنسبة 0.57 في المئة من 4399.91 نقطة إلى 4425.1 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.9 في المئة وبنحو 39.8 نقطة من 4440.79 نقطة إلى 4480.67 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 207 مليون دينار من 24.53 مليار دينار إلى 24.741 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 137.5 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 8.5 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 56.37 مليون دينار.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.57 في المئة وبقيمة 47 ملايين دينار من 8.236 مليارات دينار إلى 8.283 مليارات دينار، حيث تم تداول 236.52 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 106 شركة عبر 7.39 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14.88 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة الاتصالات بنمو نسبته 1.59 في المئة، يليه الصناعة مُرتفعاً بواقع 1.19 في المئة، بينما تراجعت 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض قدره 3.45 في المئة.

وجاء سهم «أهلي» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 6 في المئة، تلاه سهم «اسمنت الخليح» بنسبة 5.94 في المئة، سهم «الدولي» بنسبة 5.88 في المئة، فيما تصدر سهم «بيت الطاقة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.33 في المئة، تلاه سهم «أركان» بنسبة 4.92 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 11.06 مليون دينار مُرتفعاً 0.87 في المئة، تلاه سهم «وطني» بقيمة 8.5 في المئة، بينما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات بتداول 33.72 مليون سهم مُرتفعاً 2.31 في المئة، تلاه سهم «الدولي» بـ30.36 مليون سهم.

