ناس: ضرورة إيجاد قانون لتشجيع الاستثمار في البحرين

مال وأعمال

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على أهمية ايجاد قانون يشجع على الاستثمار الأجنبي بمملكة البحرين، ويوضح الحوافز والفرص الاستثمارية والضمانات المقدمة لرأس المال الأجنبي وفق الأسس والمبادئ التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي أطلقها جلالة الملك ، وذلك لتهيئة البيئة الجاذبة التي تساعد على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية الى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة عالمياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي المشترك الذي عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد صباح السلوم وبمشاركة كل من خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر ابراهيم الشتر، والذي خصص لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات ذات العلاقة بالشأن التجاري.

وأضاف رئيس الغرفة خلال الاجتماع أنه بات من الضروري تعزيز البيئة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال اطلاق حزمة من التشريعات المناسبة التي تشجع على مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للاقتصاد البحريني، لافتاً الى الدور المحوري الذي تلعبه السلطة التشريعية في سبيل ذلك، وقال أن صدور قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي هو ضروري لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة نحو الاصلاح الاقتصادي المنشود، ويشيع الثقة والاستقرار وهما من الشروط الضرورية لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

مؤكداً أن مملكة البحرين ذات بيئة استثمارية خصبة ولديها الكثير من المقومات الجاذبة لها، الا أن هناك بعض العوائق التي تحد من ذلك، أهمها عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة، رغم وجود العديد من العوامل المشجعة على الاستثمار في المملكة، لذلك أصبح من الضروري استكمال منظومة القوانين الاقتصادية، والتأكد من ترابطها وانسجامها، وتبسيطها وشموليتها في قانون شامل، لا سيما وأن العديد من الدول الخليجية قد قامت بتعديل قوانينها أو سنت قوانين عصرية لتشجيع الاستثمار، وانشئت هيئات مستقلة متخصصة، لكون هذه القوانين تشجع ولوج الرساميل الأجنبية الى السوق المحلي، وتخدم خطط التنمية وتجتذب المستثمرين وتؤدي الى تسهيل أعمالهم ومتابعة المشاريع الاقتصادية وتسرع من اتخاذ القرارات اللازمة.

