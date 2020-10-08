«صندوق النقد»: الاقتصاد العالمي يعود من أعماق الأزمة وهناك صعوبات في الصعود وأعمال

مال وأعمال

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ان الاقتصاد العالمي يبدو «أقل سوءا» مما كان عليه في يونيو وأن الصندوق سيجري تعديلا لتوقعاته للانتاج العالمي في 2020 بزيادة «طفيفة».

وفي تصريحات أدلت بها خلال مناسبة في كلية لندن للاقتصاد، قالت جورجيفا: «رسالتي الأساسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجددا من أعماق هذه الأزمة».

وأضافت في كلمة اعتُبرت «ازاحة ستار» للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها الأسبوع المقبل «لكن هذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها. تواجه جميع البلدان الآن ما سأسميه «الصعود الطويل»، وهو صعود صعب سيستغرق وقتا طويلا وسيكون متقطعا وضبابيا وعرضة للعثرات».

توقع الصندوق في يونيو أن تؤدي اجراءت الاغلاق الناجمة عن فيروس كورونا الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي العالمي 4.9 في المئة ، ليكون أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي ودعا الحكومات والبنوك المركزية الى مزيد من الدعم عن طريق السياسات. ومن المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة في الأسبوع المقبل، حيث تشارك البلدان الأعضاء في الاجتماعات السنوية التي تنعقد الى حد كبير عبر الانترنت.

وقالت جورجيفا ان الصندوق لا يزال يتوقع تعافيا «جزئيا وغير منتظم» في 2021. وتوقع الصندوق في يونيو حزيران أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4 في المئة في 2021.

لكن جورجيفا قالت ان الدعم المالي الذي وصل الى 12 تريليون دولار، والذي صاحبه تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح للعديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي. وتتعافى الصين أيضا بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت ان الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه وضعا محفوفا بالمخاطر بسبب ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع الدين الخارجي والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافا على الجائحة مثل السياحة والسلع الأولية.

ودعت الى المزيد من المساعدة فيما يتعلق بالديون على وجه السرعة للبلدان منخفضة الدخل بخلاف تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية 2020. وقالت ان مكاسب التنمية قد تتبدد دون الحصول على المزيد من المنح والائتمان الميسر وتخفيف أعباء الديون.

