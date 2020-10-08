«إياتا»: 300 ألف دولار خسائر شركات الطيران في الدقيقة الواحدة بالربع الثاني لـ 2020

مال وأعمال

يتوقع اتحاد النقل الجوي «اياتا» وصول خسائر شركات الطيران الى 77 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد خسارة 51 مليار دولار بالفعل في الربع الثاني من العام.

وذكر المدير التنفيذي للاتحاد «ألكسندر دو جونياك» قائلًا: شركات الطيران ستواصل تحقيق خسائر، وخلال الربع الثاني من العام فمن من المتوقع في المتوسط وصول معدل الخسائر الى 300 ألف دولار في الدقيقة، ليصل الاجمالي الى 77 مليار دولار.

وأشار الى أنه في المعتاد خلال موسم الذروة في منتصف العام أن تتراكم السيولة النقدية لدى الشركات، ولكن في العام الحالي استمرت الخسائر خلال تلك الفترة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن شركات الطيران تلقت دعمًا من الحكومات بقيمة 160 مليار دولار، من دونه كنا سنشهد المزيد من حالات الافلاس وفقدان الوظائف، كما حذر أنه دون دعم حكومي اضافي للشركات، فان حوالي 4.8 مليون وظيفة بالقطاع ستكون في خطر.

