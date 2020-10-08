الذهب قفز 1 % نتيجة شكوك التعافي والانتخابات الأميركية

مال وأعمال

ارتفع الذهب نحو واحد في المئة متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو اثنين في المئة في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا في المئة الى 1895.46 دولاراً للأونصة. وهبط الذهب التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المئة الي 1901.60 دولار للأونصة. وأعلن الرئيس الأميركي، الذي لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز اضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.

وعزز الاعلان الدولار الأميركي ودفع الذهب للهبوط. وينظر الى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونجرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 في المئة الى 23.74 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 2.4 في المئة الى 868.92 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.6 في المئة الى 2354.11 دولاراً.

