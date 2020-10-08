«إيمرسون» وقعت اتفاقية للاستحواذ على «بروجيا»

مال وأعمال

أعلنت «ايمرسون» عن استكمال اجراءات صفقة الاستحواذ على مجموعة «بروجيا» المزود الرائد لتطبيقات وتقنيات انترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، وتحليلات المصانع، وهندسة واجهة الآلة البشرية (HMI)، وتقنيات أنظمة الاشراف على التحكم وجمع البيانات (سكادا) وستشكل امكانات مجموعة «بروجيا» المتعلقة بالتحليلات والتصور الصناعي وانترنت الأشياء الصناعية اضافة نوعية مهمة تدعم محفظة شركة «ايمرسون» المتكاملة والمكوّنة من مجموعة متنوعة من برامج التحكم الخاصة بالتصنيع والبنية التحتية وتطبيقات أتمتة المباني، والتي تساعد على تمكين العملاء من تبسيط أنظمة التحكم الشاملة في الماكينات والمحطات. وسيسهم هذا الاستحواذ في سد الفجوة التكنولوجية لدى العملاء، وذلك من خلال خفض التكاليف الاجمالية للملكية والحد من التحديات الناشئة والمعوّقات المصاحبة للعمل مع شبكة تضم بائعين متعددين، في خطوة من شأنها دفع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل وتسريع وتيرة النمو على المستويات كافة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ايمرسون أوتوميشن سوليوشنز» لال كارسانبهاي ان «الاستحواذ على مجموعة «بروجيا» يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز امكاناتنا والارتقاء بقدرتنا على تزويد العملاء بحزمة متكاملة من أنظمة وخدمات التحكم وانترنت الأشياء الصناعية، ما ينعكس بدوره ايجاباً على سير أعمالهم، وذلك من خلال تحسين الكفاءة العامة للمعدات وتسريع وتيرة التحول الرقمي. كما ستمكّننا القدرات العالية والخبرات الواسعة التي تتمتع بها «بروجيا» في مجال التصور والتحليلات على مستوى الماكينات والمصانع، من توفير حلول شاملة تتسم بالمرونة والقابلة للتحديث والتطوير، لا سيّما يتعلق بتطبيقات وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ضمن الأسواق المنفصلة والمختلطة على السواء».