أسعار المنازل في بريطانيا زادت بأسرع وتيرة سنوية منذ 2016

مال وأعمال

أظهرت بيانات من شركة هاليفاكس للرهن العقاري أن أسعار المنازل البريطانية زادت في الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو 2016 في أحدث مؤشر على ارتفاع سوق الاسكان بعد رفع اجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة كورونا. وارتفعت أسعار المساكن 7.3 في المئة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، لتسجل تسارعا من معدل نمو سنوي بلغ 5.2 في المئة في أغسطس. وقالت راسل جالي العضو المنتدب في هاليفاكس «السياق مهم عند المقارنة السنوية، لكن سبتمبر 2019 شهد ضبابية سياسية أثرت على السوق». وقالت هاليفاكس ان أسعار المنازل زادت 1.6 في المئة بين أغسطس وسبتمبر. كما تشير مؤشرات أخرى في سوق الاسكان الى زيادة النشاط في الشهور القليلة الماضية بفعل اطلاق الطلب بعد رفع اجراءات العزل العام وبفعل خفض ضريبة مبيعات العقارات. لكن المحللين ما زالوا يشكون في أن ارتفاع الأسعار سيستمر. وقال جالي «لا نزال نعتقد أنه من المتوقع حدوث ضغوط تراجع واضحة على أسعار المنازل في وقت ما خلال الشهور المقبلة نظرا لأن الحقائق المرتبطة بركود اقتصادي باتت ملموسة على نحو أقوى».