ترامب: مستعد لـ«المناظرة».. وبايدن: ليس قبل شفائه

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واشنطن - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر انه يتطلع للمشاركة في المناظرة الثانية مع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن المقررة في الـ15 من الشهر الجاري بميامي لكن بايدن ربط الامر باعلان شفاء ترامب التام من « كورونا».

وقال ترامب انه يشعر بتحسن كبير، في اشارة الى اصابته بفيروس «كورونا» قبل ايام، حيث غادر بعدها مستشفى «والتر ريد العسكري الذي تلقى فيه العلاج. وفي السياق ذاته، قالت وسائل اعلام اميركية ان اصابات جديدة بالفيروس سجلت في صفوف العاملين بالبيت الأبيض، بينهم عضو في المكتب الاعلامي. من جهة اخرى، وفي نشرة صحية مقتضبة اكد شون كونلي طبيب ترامب انه لم تظهر «أي اعراض» لفيروس «كورونا» لدى الرئيس الأميركي غداة عودته الى البيت الأبيض بعدما امضى 3 ايام في المستشفى. وأضاف كونلي ان ترامب «أمضى ليلة اولى هادئة (في البيت الأبيض)، ولم تظهر اي اعراض لديه»، مضيفا ان وضعه الصحي «عموما جيد جدا».

في المقابل رهن المرشح الديمقراطي جو بايدن مشاركته في المناظرة التلفزيونية الثانية المقررة في 15 اكتوبر بشفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تماماً من اصابته بـ»كوفيد-19» وقال نائب الرئيس السابق للصحافيين «اذا كان لا يزال مصاباً بفيروس «كورونا» فلا ينبغي ان نتناظر». وأضاف «أتطلّع الى مناظرته، لكنّي آمل فقط بأن يُصار الى اتّباع جميع البروتوكولات».

وقال بايدن (77 عاماً) الذي يتقدّم حالياً على ترامب في نوايا التصويت على المستوى الوطني انّ «هذه مشكلة خطيرة للغاية لذا سأسترشد... بما يقوله الأطباء فهذا هو الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به».

وللمرة الأولى خلال حملتهما الانتخابية العاصفة يترك ترامب وبايدن الأضواء لنائب الرئيس مايك بنس والديموقراطية التي تسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض اول مناظرة بينهما.

وتأتي المواجهة في سولت ليك سيتي في وقت تنزلق البلاد من ازمة لأخرى.

ومع تخلّف الرئيس عن خصمه في الاستطلاعات بات على بنس المعروف بهدوئه وتجنّبه الأضواء عرض خطة للادارة بشأن كيفية التعاطي مع ازمة الوباء قبل اربعة اسابيع من موعد الانتخابات. وأما هاريس، السيناتورة عن كاليفورنيا وأول امرأة من اصحاب البشرة الملونة تترشّح للمنصب، فستصعّد هجماتها ضد الادارة الحالية. لكن يبدو ان الطرفين سيتجنبان تكرار الانطلاقة الكارثية لمناظرة ترامب وبايدن عندما منعت مقاطعة كل منهما الآخر المتكررة وتبادل الاهانات الشخصية الأميركيين من الاستماع لمواقفهما حيال القضايا الأبرز.

