رفع السرية عن تحقيقات «التدخل الروسي» وبريد كلينتون

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وأضاف انه سمح برفع السرية ايضا عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات حول استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الشخصي (غير الآمن) في مراسلات حكومية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «لقد اذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا، وبالمثل، فضيحة البريد الالكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح!».

وتأتي هذه الخطوة بعد ان صعّدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الثلاثاء تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية القادمة، رغم غياب الأدلة على ذلك.

وفي تقرير مؤلف من 26 صفحة بعنوان «تقييم التهديدات الداخلية»، زعمت وزارة الأمن الداخلي ان من المرجّح ان تكون روسيا هي عنصرَ التأثير السري الرئيسي المرجح والجهة التي تبث معلومات مغلوطة ومضللة داخل البلاد. وادعت الوزارة انها توصلت في تقييمها الى ان هدف موسكو الرئيسي هو تعزيز وضعها ونفوذها العالميين، باضعاف الولايات المتحدة -داخليا وخارجيا- من خلال جهود لبث الشقاق والتشتيت وتشكيل الشعور العام وتقويض الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية الغربية.

