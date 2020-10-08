«كورونا».. العالم يستعيد مخاوف «الحظر الشامل»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت السلطات الايرانية اعتزامها فرض استخدام الكمامات بطهران للحد من انتشار فيروس «كورونا» بينما قررت السلطات في المانيا والأردن فرض حظر تجوال لمواجهة الجائحة.

وحتى فجر امس تجاوز عدد مصابي «كورونا» في العالم 36 مليونا و28 الفا، توفي منهم اكثر من مليون و53 الفا، وتعافى ما يزيد على 27 مليونا و133 الفا وفق موقع «ورلد ميتر» المتخصص في رصد احصاءات الفيروس.

وقالت السلطات في ايران انها بصدد فرض استخدام الكمامات الواقية في الأماكن العامة بالعاصمة طهران اعتبارا من السبت، مع تسجيل عدد قياسي جديد للاصابات اليومية بفيروس «كورونا» بلغ 4151 حالة، ومعاناة المستشفيات من نقص الأسرّة خلال موجة ثالثة للتفشي.

وقال مساعد وزير الصحة ايرج حريرجي ان العاصمة تواجه ازمة اشد سوءا من باقي اجزاء البلاد الأخرى.

وكان الالزام باستخدام الكمامات قد فرض داخل المنشآت العامة في يوليو وسيطبق الآن في الأماكن المفتوحة ايضا في العاصمة. وسجلت ايران اكثر من 479 الف اصابة بفيروس كورونا، مما جعلها الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط، بينما تجاوز اجمالي الوفيات في البلاد 27 الف حالة.

بدورها قررت السلطات الأردنية فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، على وقع تسجيل ارتفاع كبير غير مسبوق في عدد الاصابات خلال الأيام الماضية.

وأكد مدير عمليات خليّة الأزمة في الأردن مازن الفراية، انه سيتم تطبيق هذا القرار بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وحتى اشعار آخر. وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر في آخر تصريح له عن تسجيل 12 وفاة بفيروس «كورونا» بالاضافة الى 1537 اصابة جديدة.

وفي فرنسا، تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا 10 آلاف الثلاثاء، وهو عدد يقل كثيرا عن اصابات يومية قاربت 17 الفا تم تسجيلها السبت الماضي، لكن عدد الاصابات ما زال اكثر من مستوى 10 آلاف حالة الذي تم تسجيله للمرة الأولى في منتصف سبتمبر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ان العدد الاجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع الى اكثر من 634 الفا وأن المتوسط المتحرك لـ7 ايام من حالات الاصابة الجديدة يوميا، زاد على 12 الفا بقليل.

وأعلنت مدينتا برلين وفرانكفورت فرض حظر تجوال جزئي، والحد من الأنشطة الاجتماعية مع الارتفاع المقلق لعدد الاصابات بفيروس كورونا. وفي العاصمة الألمانية، بات على غالبية المتاجر وكل المطاعم والحانات ان تغلق ابوابها من الساعة 23:00 حتى 6:00 صباحا اعتبارا من السبت القادم وحتى 31 اكتوبر الجاري وتستثنى من القرار الصيدليات ومحطات الوقود. وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها امس الثلاثاء ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و436 الفا منذ ظهور المرض فيها، بزيادة تتجاوز 39 الف حالة على احصائها السابق، وقالت ان عدد حالات الوفاة تخطى عتبة 209 آلاف حالة.

