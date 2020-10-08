غيتس: الدول الغنية قد تعود للحياة الطبيعية أواخر 2021

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نيويورك - الوكالات: توقع بيل غيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت» عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية بحلول اواخر عام 2021 اذا نجح لقاح لـ«كوفيد-19» وأصبح جاهزا في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع.

وقال غيتس (64 عاما) لمجلس ادارة صحيفة «وول ستريت جورنال»الاميركية «بحلول اواخر العام المقبل يمكن ان تعود الأمور الى حالتها شبه الطبيعية «. وأضاف «ما زلنا لا نعرف ما اذا كانت هذه اللقاحات ستنجح.

وتابع غيتس قائلا «الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتا. ومن ثم فان التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول اخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية».

ويتصدر لقاحان لـ«كورونا» طورهما تحالفا «فيزر - بيوان تيك» «وأسترازينكا - جامعة اوكسفورد» قائمة اللقاحات الرئيسية في السباق للحصول على الموافقة التنظيمية في الغرب. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية ان من المحتمل ان يكون اللقاح جاهزا بحلول نهاية العام. وقدم غيتس 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تهدف الى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية. ووقعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقا مع 16 شركة ادوية قال غيتس انها تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة والتأكد من توزيع اللقاحات التي تم اقرارها بشكل واسع في اقرب وقت ممكن.

