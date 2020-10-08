دراسة أكاديمية: ترامب أكبر مصدر للمعلومات المضللة بشأن «كورونا»

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نيويورك - الوكالات: اظهرت دراسة قامت بها جامعة «كورنيل» الأميركية ان الرئيس دونالد ترامب كان اكبر مصدر للتضليل والمعلومات الخطأ بشأن فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى للجائحة، وفق تقرير نشره موقع «فوكس» الاخباري الأميركي.

وفحصت الدراسة، التي امتدت من الأول من يناير الى 26 مايو الماضيين، اكثر من 1.1 مليون مقال باللغة الانكليزية، تضمنت معلومات زائفة بشأن الفيروس، وهو ما يشكل نسبة 3% من اجمالي 38 مليون مقال نشر حول الوباء في الفترة ذاتها.

وخلصت الدراسة الى ان 38% من المقالات التي تمت دراستها تضمنت تصريحات وادعاءات مضللة اطلقها الرئيس ترامب او اشارات عامة لمعلومات كاذبة بشأن الفيروس.

وقال الموقع ان تأثير ترامب كما تظهره الدراسة لم يقتصر على كمية المعلومات المضللة التي بثها فقط، بل ايضا على نوعيتها، حيث كانت بعض المواضيع مفضلة لدى الرئيس حتى ولو لم يكن هو مصدرها الأول. وذكرت الدراسة ان احد هذه المواضيع الأكثر شيوعا هو الحديث عن «العلاجات الاعجازية»، حيث روّج الرئيس من دون دليل علمي واضح لفعالية عقار هيدروكسي كلوروكين وادعى انه تناوله بنفسه. الموضوع الثاني المفضل لدى ترامب هو استحضار ما يسميها «الدولة العميقة»، التي اتهم حتى ادارة الغذاء والدواء الأميركية وهي هيئة تابعة لحكومته ومسؤولة عن حماية الصحة العامة بأنها تتآمر معها.

