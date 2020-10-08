لبنان: استشارات لتكليف رئيس حكومة جديد منتصف أكتوبر

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: حدد الرئيس اللبناني ميشال عون 15 اكتوبر موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، بعد فشل محاولة اولى الشهر الماضي لتشكيل حكومة «مستقلين» يطالب بها الشارع والأسرة الدولية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة ان «الرئيس عون حدد يوم الخميس 15 اكتوبر الجاري موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة».

وبعد اشهر من المشاورات غير المثمرة اثر تعيينه اواخر اغسطس، اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى اديب في 26 سبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية، ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ اصلاحات ضرورية لاخراج هذا البلد من اسوء ازمة اقتصادية يواجهها منذ عقود. وندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ»خيانة» الطبقة السياسية اللبنانية رغم التعهدات التي قطعتها له في اول سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.

وتعهدت الأحزاب السياسية لماكرون خلال زيارته بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة اسبوعين، من اجل الحصول على المساعدة الدولية اللازمة لانهاض البلاد، عملا بمبادرة اطلقها بعد الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 اغسطس وفي وقت يشهد لبنان اسوأ ازمة اقتصادية وسياسية واجتماعية في تاريخه.

وذكرت مصادر اعلامية لبنانية انه ليس هناك توافق مسبق على اي اسم وان عون لايريد الرهان على انتظار توافق «قد لا يحدث قريبا» مشيرة الى ان الرئيس اللبناني سيقبل بالاسم الذي تتفق عليه الكتل النيابية اينال اعلى نسبة ترشيحات. وغالبا ما تكون استشارات التكليف شكلية في بلد قائم على منطق التسويات والمحاصصة، ويسبقها التوافق بين القوى الرئيسية على اسم رئيس الحكومة المكلّف قبل تسميته رسمياً. وينسحب المبدأ ذاته على تشكيلة الحكومة التي يضعها. وتعثرت جهود اديب بسبب الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية، لا سيما منصب وزير المالية، الذي سيضطلع بدور رئيسي في وضع خطط الانقاذ الاقتصادي.

