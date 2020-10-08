ليبيا سادس دولة عربية تعتذر عن عدم رئاسة «الجامعة»!

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعتذرت ليبيا عن تولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، لتقتفي بذلك اثر فلسطين ودول عربية اتخذت قرارا مماثلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي ان مندوب ليبيا بالجامعة العربية صالح الشماخي ابلغ الأمانة العامة باعتذار ليبيا عن عدم رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.

وأضاف القبلاوي ان ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف افضل، وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسب الترتيب المعمول به. وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اعلن قبل اسبوعين عن تخلي فلسطين عن رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية تثر اعلان الامارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع اسرائيل. وبعد ذلك اعتذرت قطر والكويت ولبنان وجزر القمر عن تولي الرئاسة الدورية.

يذكر ان رئاسة دورات جامعة الدول العربية تتم وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

