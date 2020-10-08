كربلاء تحتضن زوار أربعينية سيد الشهداء

عربيات ودوليات

كربلاء - بغداد- الوكالات: تشهد مدينة كربلاء، توافداً كبيراً للزائرين من مختلف المحافظات العراقية، والذين جاءوا مشياً على الاقدام، حيث اكتظت محاور المدينة الخارجية بحشود الزائرين، للمشاركة اليوم في احياء زيارة ذكرى اربعينية الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام.

وفيما تتنافس الآلاف من المواكب والهيئات الحسينية التي تنتشر على كافة المحاور الرئيسة للمدينة بتقديم كل وسائل الراحة للزائرين من وجبات الطعام والمنام، اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن نشر مئات المتطوعين في مدينة كربلاء للعمل على تعزيز الوعي الصحي بخطر جائحة كورونا خلال زيارة اربعينية سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، فضلا عن توزيع اكثر من مليون كمامة بين الزوار.

وقال مدير اعلام العتبة علي شبر ان «جمعية كشافة الوارث التابعة لقسم التنسيق والتأهيل التربوي في العتبة الحسينية المقدسة وزعت اكثر من 600 متطوع داخل وخارج مرقد الامام الحسين عليه السلام ضمن خطتها الخاصة بزيارة الاربعين بعد ان تم ادخالهم في دورات لتطوير المهارات الفردية».

وأضاف شبر، ان «المتطوعين سيقومون بالعمل على نشر الوعي الصحي بشأن خطر جائحة كورونا بين الزائرين واعطاء التعليمات والارشادات للمشاركين في احياء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) وتوزيع كتيبات وفولدرات فيها دليل الزائر وبطاقة تعريفية للأطفال وكبار السن لتقليل حالات الفقدان اثناء الزخم». وأشار الى انه « تم نشر اكثر من 20 مفرزة طبية وصحية متنقلة تعمل على مدار اليوم داخل وخارج الصحن الحسيني الشريف بالتنسيق مع مستشفى الامام زين العابدين ومستشفى السفير لتقديم الاسعافات الاولية، كما قامت هذه المفارز بتوزيع مليون كمامة خلال الايام الماضية بما يعادل 100 الف كمامة يوميا وسيتم توزيع آلاف الكمامات خلال الايام المقبلة، فضلا عن قيام المتطوعين بعمليات التعقيم والتعفير في اماكن متفرقة من المدينة. الى ذلك، شدد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، امس، على عدم السماح للتيارات المنحرفة والمندسين بتعكير صفو اجواء زيارة اربعينية الامام الحسين واخية ابا الفضل العباس عليهما السلام والزائرين، مؤكدا اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق من يتجاوز على الزيارة وقداستها وخصوصية المدينة المقدسة. وشهدت كربلاء الثلاثاء، تصادم بين متظاهرين والقوات الأمنية، وأتهم المتظاهرين باطلاق شعارات استفزازية اضافة الى دخولهم بشكل استفزازي للعتبة الحسينية حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية.

